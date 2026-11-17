Dal miglior amico dell’uomo al miglior amico del poliziotto il passo potrebbe essere più corto del previsto: arrivano da Haiti le immagini di cani robot dotati di armi da fuoco, che affiancano personale armato e veicoli militari in un’operazione volta a sottrarre lo stadio Sylvio Cator di Port-au-Prince al controllo delle gangs locali.

L’operazione ha coinvolto le forze speciali di El Salvador, la Polizia Nazionale di Haiti, le forze armate haitiane e una task force governativa, impegnate a riprendere il controllo dello stadio e dell’area circostante.

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha annunciato che le forze congiunte hanno messo in sicurezza il sito, riferendo che all’interno dello stadio sono stati rinvenuti diversi resti umani. Bukele ha dichiarato che lo stadio diventerà una base per le operazioni militari, funzionale a ulteriori avanzamenti verso le zone controllate da bande armate.

Sebbene le riprese mostrino l’impiego di tali dispositivi robotici, le autorità non hanno confermato se le armi in dotazione siano state utilizzate, né hanno specificato quale ruolo preciso abbiano svolto i robot durante l’operazione.

Video tratto da: IPA / KameraOne