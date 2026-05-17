Nel 2026 cambiano le regole sui controlli per i lavoratori in malattia: l’Inps ha infatti avviato una stretta sulle visite fiscali con l’obiettivo di rendere più frequenti e rapidi gli accertamenti domiciliari, soprattutto dopo l’aumento dei certificati medici registrato nell’ultimo anno. Le novità riguardano sia il settore pubblico sia quello privato e coinvolgono orari di reperibilità, procedure digitali e possibili sanzioni in caso di assenza durante le visite ispettive.

Alla base del nuovo sistema c’è una misura inserita nell’ultima Legge di Bilancio, che punta a rafforzare il controllo sulle assenze per malattia considerate ingiustificate o “strategiche”, soprattutto nei periodi vicini a ponti, festività e weekend lunghi. Dietro la stretta dell’Inps c’è infatti anche una questione organizzativa: le assenze improvvise, soprattutto nei periodi strategici dell’anno, possono creare problemi alle aziende e costi aggiuntivi per sostituire il personale assente.

Aumentano i certificati di malattia

L’inasprimento dei controlli arriva in un momento in cui il numero dei certificati continua a crescere. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 l’Inps ha ricevuto circa 14 milioni di certificati medici, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente.

A trainare la crescita è soprattutto il settore privato, che rappresenta oltre tre quarti delle comunicazioni trasmesse all’Istituto. Parallelamente sono aumentate anche le visite fiscali effettuate a domicilio, arrivate vicino alle 400mila verifiche annuali. Il problema, secondo l’ente previdenziale, è che il numero dei controlli non riesce ancora a stare al passo con l’aumento delle richieste di malattia. Da qui la decisione di rendere il sistema più capillare.

Più medici fiscali e controlli più rapidi

Tra le novità più importanti c’è il rafforzamento del personale incaricato delle visite ispettive. L’Inps potrà contare su un numero maggiore di medici autorizzati a effettuare controlli domiciliari, con l’obiettivo di accelerare le verifiche e aumentare la copertura sul territorio.

L’idea è ridurre i tempi tra l’invio del certificato e l’eventuale visita fiscale. In pratica, il controllo potrebbe arrivare molto più rapidamente rispetto al passato, specialmente nei casi ritenuti più sensibili o nei periodi considerati a rischio di assenze sospette. Le aziende, inoltre, avranno strumenti più immediati per richiedere l’intervento dell’Inps.

Debutta la nuova piattaforma digitale Inps

Una parte centrale della riforma riguarda la digitalizzazione delle procedure: dal 2026 entra infatti in funzione un nuovo portale telematico integrato nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Attraverso questo sistema i datori di lavoro potranno richiedere visite fiscali online in modo più veloce e diretto. La piattaforma servirà anche a semplificare lo scambio di informazioni tra aziende e Inps, riducendo tempi burocratici e passaggi amministrativi. La spinta verso la digitalizzazione della sanità e dei servizi pubblici passa anche da altri strumenti già utilizzati dai cittadini, come il Fascicolo sanitario elettronico, destinato a evolversi ulteriormente nei prossimi mesi.

Cambiano gli orari di reperibilità

Ma la novità destinata ad avere l’impatto più immediato sui lavoratori riguarda gli orari delle visite fiscali: dal 2026 vengono uniformate le fasce di reperibilità tra dipendenti pubblici e privati. In precedenza esistevano differenze tra i due settori, ma una sentenza del Tar del Lazio ha spinto verso un sistema unico. Adesso chi è in malattia dovrà essere reperibile nelle stesse finestre orarie indipendentemente dal tipo di contratto o dal comparto di appartenenza.

Le visite domiciliari potranno quindi avvenire dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19. Tali fasce valgono sia nei giorni feriali sia nei festivi. Durante questi orari il lavoratore deve trovarsi all’indirizzo comunicato nel certificato medico, salvo motivi validi e documentabili.

Quando è possibile uscire di casa

Ma essere in malattia non significa necessariamente dover restare chiusi in casa tutto il giorno: la normativa continua infatti a prevedere alcune eccezioni che consentono di assentarsi durante le fasce di reperibilità.

È possibile uscire, ad esempio, per visite specialistiche, esami clinici, terapie e controlli medici collegati alla patologia dichiarata. In questi casi, però, diventa fondamentale conservare documenti e certificazioni che possano giustificare l’assenza al momento della visita fiscale. La documentazione sanitaria assume un ruolo sempre più centrale anche alla luce dei controlli incrociati legati a tessera sanitaria, spese mediche e verifiche amministrative.

Chi è esonerato dalle visite fiscali

La legge individua anche alcune categorie di lavoratori esentate dall’obbligo di reperibilità. Tra queste rientrano i dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, i lavoratori con invalidità pari o superiore al 67% e i casi di malattia legati a infortuni sul lavoro. Anche in presenza di esenzione, l’Inps mantiene comunque la possibilità di effettuare verifiche documentali o ulteriori accertamenti sanitari.

Cosa succede se non si è reperibili

Le conseguenze per chi non viene trovato in casa durante la visita fiscale possono essere pesanti: in caso di assenza non giustificata l’Inps può avviare sanzioni economiche e disciplinari. Il lavoratore rischia la perdita dell’indennità di malattia, la riduzione del trattamento economico e contestazioni disciplinari da parte del datore di lavoro.