Coppia in auto travolta e trascinata dal treno per 100 metri

Arrivano da Ciudad Juárez, in Messico, le impressionanti immagini di un incidente avvenuto nei pressi di un passaggio ferroviario.
Nel video si nota un’utilitaria sfrecciare verso un passaggio a livello e venire colpita violentemente e lateralmente da un treno, rimanendo incastrata sotto la anteriore della locomotiva e venendo trascinata per un centinaio di metri.
Secondo le ricostruzioni, la coppia a bordo è incredibilmente sopravvissuta con lievi ferite, un esito che ha sorpreso i soccorritori intervenuti sul posto.
Video tratto da: IPA / KameraOne