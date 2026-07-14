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VIRALI 14 LUGLIO 2026

Coppia in auto travolta e trascinata dal treno per 100 metri

Redazione Virgilio Video

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Arrivano da Ciudad Juárez, in Messico, le impressionanti immagini di un incidente avvenuto nei pressi di un passaggio ferroviario.

Nel video si nota un’utilitaria sfrecciare verso un passaggio a livello e venire colpita violentemente e lateralmente da un treno, rimanendo incastrata sotto la anteriore della locomotiva e venendo trascinata per un centinaio di metri.

Secondo le ricostruzioni, la coppia a bordo è incredibilmente sopravvissuta con lievi ferite, un esito che ha sorpreso i soccorritori intervenuti sul posto.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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