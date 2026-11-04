Coraggio, follia o abitudine? Difficile stabilire cosa ci sia dietro l’incredibile gesto di un poliziotto, che ha catturato un alligatore a mani nude.

Nel video, girato con la bodycam, si vede il vice sceriffo della contea di Osceola, Nicholas Pippin, mentre affronta un alligatore avvistato nei pressi di un centro commerciale in Florida.

L’animale stava cercando di strisciare sotto una recinzione ma l’agente l’ha prima trascinato per la coda e afferrato il muso a mani nude. Pippin gli ha poi avvolto del nastro adesivo intorno alla bocca e l’ha trasportato sul sedile posteriore della sua auto di pattuglia, mentre una folla s’era radunata per riprendere incredula e fotografare l’impresa dell’agente di polizia.

L’animale è stato infine liberato nel vicino lago Cecile. Gli agenti hanno ovviamente esortato i residenti a mantenere le distanze in caso di avvistamento di alligatore e di allertare la polizia. Al resto ci penserà il vice sceriffo Pippin!

Video tratto da: IPA / KameraOne