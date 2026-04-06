Un episodio tanto surreale quanto virale ha catturato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo. Il 1° aprile 2026, all’interno del parco Tokyo DisneySea, alcuni visitatori hanno assistito a una scena decisamente fuori copione. Due corvi si sono posati sulla torre di Rapunzel, attrazione ispirata al celebre film di animazione, iniziando a tirare e beccare ripetutamente i lunghi capelli biondi della protagonista.

La scena, documentata in un video di @ssj5m2 via Spectee, e rapidamente diventata virale sui social, mostrava l’animatronic della principessa continuare a cantare serenamente mentre gli uccelli le “strappavano” ciocche di capelli sintetici. Il contrasto tra la perfezione scenografica tipica dei parchi Disney e l’intervento imprevedibile della natura ha reso il momento comico e inquietante allo stesso tempo.

Perché i corvi hanno attaccato Rapunzel

Secondo quanto riportato anche da diverse fonti internazionali, i corvi avrebbero probabilmente scambiato i capelli artificiali di Rapunzel per materiale utile alla costruzione dei propri nidi. Il comportamento non è insolito: questi volatili, infatti, sono noti per la loro intelligenza e capacità di adattamento, e spesso utilizzano oggetti insoliti — inclusi materiali sintetici — per costruire i propri rifugi.

L’episodio si è verificato all’interno dell’area Rapunzel’s Lantern Festival, una delle attrazioni più recenti del parco, parte dell’espansione Fantasy Springs. Qui la tecnologia audio-animatronica raggiunge livelli estremamente avanzati, con figure progettate per sembrare realistiche nei movimenti e nelle espressioni. Proprio questa verosimiglianza ha reso la scena ancora più sorprendente per i visitatori, molti dei quali inizialmente pensavano che anche i corvi fossero parte dello spettacolo.

ironia online, con utenti che hanno scherzato sul fatto che Rapunzel fosse diventata protagonista di una versione reale e caotica della sua storia. Dall’altro, ha evidenziato una questione concreta: la difficoltà di controllare l’ambiente in contesti altamente artificiali come i parchi a tema. La natura, infatti, è spesso imprevedibile: basti pensare al Tuttavia, ciò che doveva essere un momento magico si è trasformato in un episodio virale che ha sollevato interrogativi più ampi. Da un lato, la scena ha suscitato, con utenti che hanno scherzato sul fatto che Rapunzel fosse diventata protagonista di una versione reale e caotica della sua storia. Dall’altro, ha evidenziato una questione concreta: la difficoltà diin contesti altamente artificiali come i parchi a tema. La natura, infatti, è spesso imprevedibile: basti pensare al topo gigante che terrorizza dei gattini (anche lui diventato virale con un video).

La reazione dei gestori del parco Disney

Dopo l’accaduto, secondo diverse testimonianze e video circolati in rete, la statua di Rapunzel è stata temporaneamente rimossa dalla sua torre, probabilmente per consentire interventi di riparazione e prevenire ulteriori danni. Anche questo dettaglio ha contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico, confermando che l’episodio dei corvi non è stato ignorato dai gestori del parco.

Non si tratta, inoltre, di un caso isolato: eventi recenti hanno mostrato come anche le tecnologie più avanzate possano essere vulnerabili a imprevisti, siano essi guasti tecnici o interferenze ambientali. Questo episodio dimostra in modo emblematico come, nonostante l’altissimo livello di controllo e progettazione, la natura continui a sfuggire alle logiche umane.

In un luogo progettato per offrire esperienze perfette e immersive, sono bastati due animali per trasformare una scena da fiaba in un momento surreale, spontaneo e imprevedibile. E forse è proprio questo il motivo del suo successo: in un mondo costruito per sembrare magico, la realtà ha trovato comunque il modo di farsi spazio (anche a costo di spettinare una principessa Disney).