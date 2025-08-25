Quando si parla di montagna i pericoli più noti sono le valanghe. Eppure esiste un altro fenomeno, meno conosciuto ma altrettanto insidioso: il crollo dei seracchi. Si tratta di eventi improvvisi che possono trasformare un’escursione o una scalata in un rischio mortale. La natura di queste masse di ghiaccio, la loro instabilità e la crescente influenza del cambiamento climatico li rendono tra i fenomeni più imprevedibili dell’alta quota.

Cos’è un seracco

Un seracco è un grande blocco di ghiaccio che si forma sulla superficie dei ghiacciai. La sua origine è legata al movimento del ghiaccio stesso: quando un ghiacciaio avanza lungo pendii irregolari o attraversa tratti molto ripidi, la superficie si frattura creando profondi crepacci. In questi punti di tensione e discontinuità nascono torri o blocchi verticali di ghiaccio, spesso alti decine di metri, che vengono definiti appunto seracchi.

A differenza del ghiaccio compatto e uniforme che caratterizza altre aree del ghiacciaio, i seracchi sono strutture fragili, percorse da fratture e sottoposte a continue pressioni interne. Questo li rende instabili e destinati, prima o poi, a crollare.

Il loro distacco è particolarmente insidioso perché non segue schemi facilmente prevedibili. Se una valanga di neve fresca può essere favorita da fattori noti come nuove precipitazioni o forti venti, il crollo di un seracco avviene in maniera improvvisa, senza segnali percepibili. La massa di ghiaccio può staccarsi in pochi istanti e precipitare a valle con una forza devastante, trascinando con sé neve, rocce e detriti.

Per questo motivo il rischio legato ai seracchi è considerato superiore rispetto a quello di una valanga classica: l’imprevedibilità annulla quasi del tutto la possibilità di protezione preventiva. L’unico modo per ridurre il pericolo resta evitare di sostare o transitare a lungo nelle aree più esposte al di sotto di queste formazioni.

Perché i seracchi sono sempre più instabili

Il cambiamento climatico degli ultimi decenni ha contribuito a rendere i seracchi ancora più pericolosi. L’aumento delle temperature, sempre più evidente anche ad alte quote, modifica in profondità la struttura dei ghiacciai.

Innanzitutto, la diminuzione delle nevicate riduce l’apporto di neve fresca, che normalmente si compatta e alimenta il ghiacciaio. Con meno neve, il ghiaccio diventa più sottile e fragile, meno in grado di resistere alle tensioni interne.

In secondo luogo, il calore favorisce la fusione del ghiaccio superficiale. L’acqua di scioglimento penetra nelle fessure, si accumula tra il ghiaccio e la roccia sottostante e agisce come un lubrificante, accelerando lo scorrimento del ghiacciaio verso valle. Questo movimento accentuato aumenta la formazione di crepacci e, di conseguenza, la nascita di nuovi seracchi instabili.

A ciò si aggiunge un altro effetto: la riduzione della copertura glaciale lascia ampie superfici rocciose esposte alla radiazione solare. Le rocce assorbono calore molto più del ghiaccio e rilasciano energia termica che amplifica ulteriormente la fusione del ghiacciaio nelle zone circostanti. È un circolo vizioso che rende l’ambiente di alta montagna più vulnerabile e dinamico.

La combinazione di questi fattori ha un impatto diretto sulla sicurezza di chi frequenta la montagna. Guide alpine ed escursionisti sanno che i seracchi non possono essere monitorati con la stessa precisione di altri fenomeni: anche con le tecnologie moderne, come radar e sensori, non è possibile prevedere con esattezza il momento di un crollo. Per questo motivo, nei percorsi di alta quota, i tratti sotto i seracchi vengono attraversati con rapidità, limitando al minimo la permanenza nelle zone più esposte.

Il seracco rappresenta quindi una delle espressioni più spettacolari e allo stesso tempo insidiose della montagna. Queste torri di ghiaccio sono il segno visibile della forza e della fragilità dei ghiacciai: strutture imponenti, scolpite dalla natura, che però nascondono un’instabilità permanente. Comprendere la loro origine e i meccanismi che ne favoriscono il crollo significa anche prendere coscienza dei cambiamenti che il clima sta imprimendo all’ambiente alpino, rendendolo sempre più fragile e complesso.