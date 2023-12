La storia della Stella di Betlemme si intreccia tra leggende, tradizioni religiose e spiegazioni scientifiche. Basta pensare che la Stella di Natale, il fiore caratteristico delle feste, è chiamato così in onore della Stella di Betlemme. L’evento che avrebbe guidato i Re Magi verso la nascita di Gesù Cristo, narrato nel Vangelo secondo Matteo, ha suscitato una miriade di interpretazioni nel corso dei secoli.

L’ipotesi della presenza di una stella cometa durante il periodo di Natale ha alimentato dibattiti tra studiosi, astrofili e teologi, suscitando curiosità e interesse per l’allineamento di pianeti e ipotizzando addirittura l’esplosione di una supernova. Questa stella è esistita davvero? C’entra qualcosa con la cometa di Halley?

La Stella di Betlemme è esistita davvero?

L’esistenza reale della stella di Betlemme è ancora oggetto di controversie. Le fonti antiche e le interpretazioni teologiche hanno alimentato un ampio dibattito sulla sua natura, con diverse prospettive che spaziano tra valutazioni spirituali e interpretazioni astronomiche. La questione rimane senza una risposta definitiva. Nonostante le molte teorie e le ipotesi avanzate nel corso dei secoli, non c’è un consenso univoco sulla reale esistenza e natura della Stella di Betlemme.

L’ipotesi della stella cometa a Natale

Le teorie sull’identità della stella di Betlemme includono la possibilità che fosse una cometa. Questi corpi celesti, costituiti da polveri e ghiaccio, attraversano il Sistema Solare, lasciando dietro di sé una scia luminosa.

Il dipinto di Giotto, “L’Adorazione dei Magi”, ha contribuito all’associazione tra la stella di Betlemme e le comete, ispirando anche la missione europea che studiò la cometa di Halley nel 1301. Tuttavia, le comete, sebbene visibili per settimane nell’antichità, presentano un movimento apparente nel cielo che contraddice la descrizione della stella di Betlemme nel Vangelo secondo Matteo.

La cometa di Halley esclusa dagli “indiziati”

Sebbene la cometa di Halley abbia suscitato interesse come possibile candidata per la stella di Betlemme, il suo passaggio è avvenuto nel 12 a.C. e non coincide con il periodo della nascita di Gesù Cristo. Tuttavia, registri storici cinesi citano una cometa nel 5 a.C., sollevando l’ipotesi di una correlazione.

L’esplosione della supernova che illuminò il cielo

Un’altra teoria affascinante suggerisce che la stella di Betlemme fosse una supernova, l’esplosione finale di una stella massiccia. Questi eventi astronomici sono rari ma molto luminosi, sebbene le registrazioni storiche non forniscano evidenze di una supernova nel periodo indicato.

L’allineamento dei pianeti durante il primo Natale

Tra le ipotesi astronomiche, vi è anche quella delle congiunzioni planetarie, come suggerito da Giovanni Keplero. La combinazione di Giove e Saturno, o altre congiunzioni, potrebbe aver influito sulle interpretazioni astrologiche di quel tempo. Secondo questa ipotesi, tali allineamenti avrebbero creato un evento astronomico insolito e suggestivo che potrebbe essere stato interpretato come un segno divino dai Magi.

Le varie ipotesi, dunque, non conducono a una conclusione univoca. La mancanza di tracce storiche definitive e la discrepanza tra gli eventi astronomici e la descrizione della stella di Betlemme nel Vangelo secondo Matteo mantengono intatto il mistero.

L’identità della stella di Betlemme rimane un enigma che, se da un lato affascina la mente umana con il suo significato simbolico e religioso, dall’altro continua a stimolare la ricerca scientifica nel tentativo di svelare il suo vero volto nel cielo di oltre duemila anni fa. Alcune teorie astronomiche possono offrire spiegazioni plausibili, ma mancano evidenze storiche o astronomiche concrete che confermino inequivocabilmente l’esistenza di un evento celeste specifico nel periodo della nascita di Gesù.