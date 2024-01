Il 2023 è stato l’anno del caldo record, ma il 2024 potrebbe batterlo riguardo alle alte temperature. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai evidenti in tutte le aree del globo e la principale sfida resta il contrasto e la ricerca di soluzioni che possano portare a un’inversione di marcia. Ma gli obiettivi e i traguardi da raggiungere nel corso dell’anno appena iniziato sono vari e alquanto impegnativi. La rivista Science ha tracciato un elenco degli aspetti da tenere d’occhio nel 2024: dall’intelligenza artificiale alle zanzare OGM, la risposta sul Long Covid, fino alle elezioni europee, alcune incognite e previsioni.

Caldo record con El Niño: il 2024 supererà il 2023

Gli scienziati guardano con preoccupazione a El Niño, il fenomeno climatico che si affaccia a intervalli regolari, provocando il riscaldamento dell’Oceano Pacifico e già responsabile del record di alte temperature del 2023.

I suoi effetti, come aveva anticipato la Nasa, potrebbero farsi sentire tra febbraio e aprile 2024 con un ritorno del caldo. Si ritiene che El Niño possa contribuire a portare, per la prima volta, la temperatura superficiale media globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali.

Rivoluzione dell’intelligenza artificiale con nuove regole

Già nel 2023 sono stati lanciati allarmi riguardo ai cambiamenti che l’intelligenza artificiale potrebbe portare nella vita quotidiana, nel lavoro, nella comunicazione e persino in ambito sanitario.

Tra entusiasmo e preoccupazione, dagli Stati Uniti all’Europa si punta a regolamentare e stabilire standard per lo sviluppo responsabile dell’Ai e dare garanzie etiche.

Ma si tratta di una corsa contro il tempo in quanto, alcuni esperti, ipotizzano che l’entrata in vigore di nuove regole possa essere più lenta degli sviluppi tecnologici, ovvero che le normative risultino già superate a causa della rapidità delle innovazioni dell’AI.

Zanzare OGM per porre fine alla febbre Dengue

Nel 2023, nell’ambito del World Mosquito Program, si sono ottenuti risultati positivi per quanto riguarda il rilascio di zanzare geneticamente modificate.

Nel 2024 è attesa la costruzione in Brasile del più grande impianto al mondo per la produzione di questo tipo d’insetto con un batterio per limitare la diffusione della febbre Dengue.

Sarà l’anno del Long Covid: finalmente troveremo risposte

A quattro anni dall’inizio della pandemia, medici e pazienti sono ancora alle prese con il contrasto e la cura del Long Covid, una sindrome che comprende stanchezza schiacciante, mal di testa persistente e mancanza di respiro.

Gli scienziati puntano al 2024 per ottenere risultati positivi riguardo a possibili trattamenti di questa ancora misteriosa condizione.

Elezioni: l’Europa rischia di diventare meno ambientalista

Si guarda con attenzione anche alle Elezioni Europee di giugno i cui risultati potrebbero cambiare gli obiettivi attualmente prefissati dai paesi dell’Ue. Si temono in particolare problemi per la realizzazione della transizione verde e la resistenza dei gruppi conservatori alle leggi che vanno in questa direzione.

Ma gli occhi sono puntati anche alla politica oltreoceano con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti di novembre. Il timore è che al Congresso si protragga la situazione di stallo che sta bloccando i fondi per gli enti scientifici, inoltre l’esito delle elezioni avrà conseguenze su molti temi fondamentali per la scienza, come clima, innovazione e preparazione a nuove emergenze sanitarie.

Fusione nucleare, neutrini, spazio: le previsioni della scienza

Il 2024 è importante anche per il capitolo che riguarda l’energia da fusione nucleare con l’attesa della nuova data per il completamento del reattore sperimentale Iter, inizialmente prevista per il 2025, potrebbe essere posticipata. La scienza potrebbe poi trovare una risposta sulla massa delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini.

Lato spazio, a ottobre è previsto il lancio di una delle più affascinanti missioni di esplorazione spaziale: Europa Clipper. Il progetto della Nasa è diretto a esplorare una delle più grandi lune di Giove, Europa. Sotto i suoi ghiacci si nasconde un oceano che avrebbe le condizioni per poter ospitare forme di vita.

Il 2024 potrebbe portare ad approfondire le conoscenze sulla cultura indigena del Nord America, finora restia a collaborare con gli scienziati a causa dello sfruttamento e del colonialismo. La speranza è che il nuovo anno porti nuovi modelli di collaborazione e maggiore rispetto da parte di alcuni scienziati occidentali dei colleghi nativi e allo sviluppo di progetti per esempio nel campo della genetica dei nativi americani e degli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi artici.