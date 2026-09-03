Cosa ci fa Darth Vader di Star Wars in Consiglio Comunale?

Un uomo vestito da Darth Vader si è avvicinato al microfono durante una seduta del consiglio comunale di San Diego. Il cattivo di Star Wars ha condotto una campagna satirica sulle telecamere di sorveglianza automatizzate prodotte da Flock, una frecciatina pungente alla crescente diffusione della videosorveglianza.

In tono satirico l’uomo ha sollecitato l’installazione di un maggior numero di telecamere di sorveglianza dell’azienda Flock, in modo da poter dare la caccia alla ‘feccia ribelle’ e alla sua base sul pianeta Hoth, aggiungendo che persino i bambini potrebbero essere monitorati dal parco giochi alla piscina e concludendo che “Nessuno ha bisogno di parchi o biblioteche: ogni dollaro appartiene agli stormtrooper”.

L’intervento si inserisce in una più generale campagna contro l’eccesso di uso di queste telecamere, tanto che sempre più città statunitensi stanno abbandonando Flock per timori di sorveglianza di massa.

Video tratto da: IPA / KameraOne