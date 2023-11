Cosa ci fa un aereo in giro per la città? Arrivano da Southampton, Inghilterra, le spettacolari immagini di una parte di un BAC 1-11, un aereo di linea bireattore monoplano, che viene trasportato per le strade fino a raggiungere la sua destinazione finale, il Solent Sky Museum.

Il BAC 1-11 era stato costruito a Christchurch, nel Dorset, negli anni ‘60 ed era destinato alla distruzione dopo essere uscito dal servizio nel 2000 ed esser stato ‘parcheggiato’ in Cornovaglia.

A salvare il velivolo è stato il museo dell’aviazione di Southampton, che ha deciso di prendere la parte anteriore del mezzo e portarlo a fianco della sua sede, dove ha intenzione di ristrutturarlo internamente ed utilizzarlo come bar.

“Questo è stato l’ultimo aereo di linea britannico ad essere costruito nel nostro Paese: è un pezzo eccezionale di ingegneria britannica – ha commentato Alan Jones, direttore del Solent Sky Museum – È stato davvero difficile farlo passare per le strade ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Video tratto da: Facebook / Solent Sky Museum