Il Fentanyl è un analgesico, un farmaco che riduce il dolore senza intervenire sulle cause che l’hanno provocato.

Si trova in forma di polveri bianche granulari o cristalline. Come farmaco si assume in soluzioni da iniettare, cerotti transdermici o pasticche per uso orale.

Illegalmente si trova come polvere impalpabile gialla, detta “persiano bianco”, o come sottili pezzi di cartoncini impregnati, detti “trip di carta” e in questi casi viene spesso utilizzata come una vera e propria droga.

Il Fentanyl è un oppiaceo, provoca stordimento ed euforia, ha una potenza almeno 80 volte superiore alla morfina. Tra gli effetti collaterali più comuni figurano nausea, capogiri, vomito, affaticamento, mal di testa, costipazione, anemia e edema periferico.

L’uso ripetuto sviluppa rapidamente dipendenza. Quando si interrompe, subentrano i sintomi dell’astinenza (sudorazione, ansia, diarrea, dolore alle ossa, crampi addominali, brividi).

L’overdose comporta depressione respiratoria. Può causare morte improvvisa per arresto cardiaco o grave reazione anafilattica.

All’uso e all’abuso di Fentanyl sono legate le morti di diverse star dello spettacolo, come Micheal Jackson, Prince, Tom Petty, Coolio e Lil Peep e forse anche Dolores O’Riordan.