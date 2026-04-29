Che sia per brindare a un evento importante o solo accompagnare un buon pasto, l’alcol non manca mai. E nella lista dei drink più gettonati ci sono due grandi protagonisti, il vino e la birra, tra le bevande alcoliche più scelte per ogni tipo di cin cin.

Ma sebbene siano qualcosa che si beve e non che si mangia, anche in questo caso gli eccessi sono da evitare. Ne va della nostra lucidità mentale in primo luogo, ma anche del buon rapporto con la bilancia, visto che l’alcol è piuttosto calorico.

Se la nostra dieta ci impone di contenere le calorie, dovremo quindi limitare anche il consumo di vini e birre. Già, con un trancio di pizza la lager fredda è una meraviglia e con il risotto agli scampi un calice di vino bianco è gradito, ma entrambi portano conseguenze.

Per cui, analizzando queste bevande e tirando le somme, quale opzione risulta migliore per limitare i danni? Cioè, tra vino e birra, cosa fa ingrassare di più e cosa di meno se abbiamo deciso di metterci a regime alimentare ipocalorico?

Vino o birra: cosa scegliere

Le calorie all’interno di vini e birre dipendono soprattutto dalla gradazione alcolica e dal contenuto di zuccheri. E più queste variabili salgono, più salirà anche il conteggio calorico della bevanda, che potrebbe farci sballare in pochi sorsi la dieta.

In generale, i vini sono più alcolici delle birre, ma va ricordato che le porzioni degli uni e delle altre non è uguale. Il calice può contenere infatti circa 125ml di liquido, contro i 330ml della classica bottiglia di birra, per cui occhio anche alle quantità che vogliamo consumare.

Un altro dettaglio da conoscere è a proposito del rapporto nutrizionale, che va messo a confronto con le cosiddette calorie vuote dell’alcol, cioè quelle prive di nutrienti. La birra, nascendo dalla fermentazione di cereali, contiene più carboidrati del vino.

Il suo indice glicemico, per questo, risulta più alto e può favorire picchi glicemici con tutte le conseguenze del caso. In compenso la birra contiene piccole quantità di proteine e sali minerali, come potassio, fosforo e magnesio, mentre il vino rosso è ricco di antiossidanti.

L’apporto calorico

E dopo aver dato uno sguardo in controluce a boccali di birra e calici di vino dal punto di vista nutrizionale, approfondiamo le calorie. Le opzioni più leggere, manco a dirlo, sono le birre analcoliche o quelle ultra light, con un apporto dalle 50 alle 70Kcal per 33cl.

Le lager classiche o le pilsner chiare si aggirano invece sulle 120 fino alle 150Kcal, sempre per la stessa quantità. Per le rosse e alcune IPA, andiamo invece dalle 160 alle 180Kcal, raggiungendo senza troppe moine le 230 calorie per le versioni doppio malto.

Per il vino, se consideriamo un calice da 125ml, ci attestiamo sulle 80Kcal per un rosso da 11 volumi di alcol, arrivando a 130 se la gradazione sale a 15°. Un vino bianco secco andrà invece tra le 90 e le 110Kcal, un prosecco tra le 80 e le 100Kcal.

L’opzione peggiore, a livello calorico, è il vino dolce passito, che può arrivare a 290Kcal per 125ml, vista la quantità abbondante di zuccheri. Ma di solito questo vino da dessert si consuma in bicchierini da 75ml e non in calici, limitando i danni.

Cosa ingrassa meno e cosa gonfia di più

In sostanza, a livello calorico, meglio le birre analcoliche, light o le classiche lager bionde, più contenute. Se riduciamo le quantità e ci accontentiamo di solo un calice di vino, possiamo “osare” anche con i rossi da 11° o i prosecchi, che sono più poveri di zuccheri.

Se poi ci stiamo chiedendo cosa gonfi di più la pancia, altro tasto dolente che va a braccetto con le calorie, la birra è la peggiore indiziata. Il contenuto di carboidrati e i suoi processi di fermentazione la rendono infatti nemica del nostro stomaco.

Ma qualunque sia la nostra scelta, tra vino e birra, ricordiamoci di essere responsabili, senza alzare troppo il gomito.