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VIRALI 27 AGOSTO 2026

Cosa ha in testa la ragazza? Dai capelli spunta un ospite da paura

Redazione Virgilio Video

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C’è un ospite decisamente imprevedibile sulla testa di Jamie Pryor, tatuatrice di Los Angeles: dai suoi capelli sopra l’orecchio spunta infatti un piccolo serpente, un “serpente muso di porco occidentale”.

Nel video si nota il piccolo serpente sporgersi dalle ciocche, apparentemente intento a esplorare con nonchalance il suo insolito nascondiglio.

Jamie ha detto che Schmidt, questo il nome del rettile, si diverte a giocare tra i suoi capelli, e in effetti il serpente sembra tutt’altro che preoccupato.

Da sottolineare come questa specie di serpente sia sì velenoso ma non particolarmente per l’uomo: il suo morso può provocare al massimo un lieve rigonfiamento e un intorpidimento locale, se si escludono ovviamente i casi di shock anafilattico.

Video tratto da: IPA / CatersNews

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