Partire in auto d’estate significa spesso mettere in conto traffico, caldo, soste lunghe e qualche imprevisto lungo il percorso. Prima delle vacanze si controllano pneumatici, livelli, documenti e bagagli, ma c’è da pensare anche a cosa tenere a bordo. Alcuni oggetti, infatti occupano poco spazio, costano poco e possono fare la differenza in caso di coda, guasto, malessere o sosta forzata.

Acqua, parasole e borsa termica: le prime cose da avere

La prima cosa da non dimenticare è l’acqua. In estate una coda improvvisa, un incidente lungo il tragitto o un guasto possono costringere a restare fermi per molto tempo, anche nelle ore più calde. Avere qualche bottiglia a bordo aiuta a evitare disidratazione, stanchezza e cali di pressione, soprattutto se si viaggia con bambini, anziani o animali.

Meglio non lasciare l’acqua esposta al sole diretto. Una piccola borsa termica può essere utile per mantenerla fresca più a lungo, insieme a snack, alimenti per bambini o farmaci sensibili alle alte temperature.

Anche il parasole resta uno degli accessori più semplici e sottovalutati. Quando l’auto resta parcheggiata sotto il sole, volante, sedili e plancia possono diventare roventi. Usarlo riduce in parte il calore nell’abitacolo e rende più sopportabile la ripartenza. Sullo stesso tema, meglio sapere prima di partire come proteggere l’auto dal sole in estate.

Cavi batteria e torcia per le soste impreviste

Il caldo può mettere sotto stress anche la batteria dell’auto. Climatizzatore, dispositivi elettronici, soste frequenti e viaggi lunghi possono incidere soprattutto sulle auto meno recenti. Tenere nel bagagliaio una coppia di cavi per la batteria può evitare attese inutili: con l’aiuto di un altro veicolo, in alcuni casi si può ripartire senza chiamare subito il carro attrezzi.

Un altro oggetto utile è una torcia compatta, meglio se ricaricabile e con batteria controllata prima della partenza. Serve per guardare nel vano motore, controllare una ruota, cercare qualcosa caduto sotto i sedili o rendersi più visibili in una zona poco illuminata. Le luci magnetiche da fissare alla carrozzeria sono ancora più pratiche in caso di sosta notturna.

Gli oggetti d’emergenza, inoltre, devono essere facilmente raggiungibili. Se cavi, torcia o triangolo finiscono sotto le valigie e l’ombrellone, nel momento del bisogno diventano quasi… inutili.

Smartphone carico e piccoli accessori per l’abitacolo

Lo smartphone è ormai parte della sicurezza del viaggio. Serve per il navigatore, per chiamare assistenza o soccorsi, per controllare un percorso alternativo, pagare un parcheggio o avvisare qualcuno in caso di ritardo. Per questo un powerbank carico e un cavo compatibile dovrebbero essere sempre in auto.

Sono utili anche salviette, fazzoletti, carta assorbente e un panno in microfibra. In estate, tra sabbia, polvere, sudore, cibo e bevande, l’abitacolo si sporca facilmente. Un panno pulito può servire anche per parabrezza, specchietti e superfici interne.

Per i viaggi lunghi vale anche il principio dell’ordine: tenere gli oggetti essenziali in una piccola borsa o in un contenitore dedicato evita di perdere tempo quando serve qualcosa. Chi viaggia con animali, poi, deve pensare anche a trasportino, acqua, pause e sicurezza: qui ti spieghiamo come portare il cane in auto durante un viaggio.

Kit di pronto soccorso e occhiali da sole

Un kit di pronto soccorso non sostituisce mai un medico, ma può essere prezioso per gestire piccoli problemi: tagli, punture di insetto, leggere irritazioni, mal di testa o fastidi durante una sosta. Cerotti, garze, disinfettante, guanti monouso e salviette sono una base utile, soprattutto se il viaggio prevede tappe fuori città o strade con poche aree di servizio.

Gli occhiali da sole sono un altro dettaglio pratico: luce intensa, riverbero dell’asfalto, riflessi del mare o sole basso possono affaticare la vista e ridurre la concentrazione. Tenere un paio di riserva in auto può aiutare se si dimenticano quelli abituali o se un passeggero ne ha bisogno. Meglio scegliere lenti adatte alla guida, non troppo scure e capaci di non alterare eccessivamente i colori.

Triangolo e giubbotto: non devono essere sepolti dai bagagli

Triangolo e giubbotto riflettente devono essere pronti all’uso. In caso di guasto o incidente, soprattutto su strade extraurbane o in autostrada, rendersi visibili è fondamentale. Prima di partire conviene controllare dove si trovano e spostarli, se necessario, in un punto facile da raggiungere. Vale lo stesso per documenti, assicurazione, libretto e numeri utili. Avere tutto in ordine aiuta a gestire meglio anche piccoli contrattempi.