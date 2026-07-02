Cosa succede quando lasci parcheggiata la Ferrari nel posto sbagliato

L’incubo di ogni automobilista: scoprire di aver lasciato parcheggiata la propria auto nel posto sbagliato e ritrovarsela ‘vandalizzata’. L’incubo è ovviamente proporzionale anche alla qualità dell’auto: pensate quindi cosa può aver pensato il proprietario di questa Ferrari, lascia incautamente in una zona all’apparenza calma dello Yunnan, in Cina.

Calma almeno fino a quando non sono saltati fuori quattro ragazzini che, come si vede nelle riprese della telecamera di sorveglianza, hanno deciso di divertirsi arrampicandosi sulla vettura, e ‘disegnando’ graffiti con dei bastoncini di bambù, lasciando segno su cofano, tetto e parte posteriore.

Dopo aver sporto denuncia presso le autorità e aver individuato i bambini, il proprietario ora chiede il rimborso delle spese di riparazione. I genitori hanno offerto circa 650 euro come risarcimento ma il proprietario sostiene di averne dovuto pagare quasi 4800 per le riparazioni e vuole indietro ogni centesimo.

Video tratto da: IPA / KameraOne