Il mese di febbraio 2026 è stato indimenticabile, purtroppo in modo negativo, per i mercati finanziari. E vista la tensione geopolitica tra Iran, Stati Uniti e Israele, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, gli infelici esiti li dobbiamo gestire anche noi in casa nostra.

Si è infatti generato uno shock economico, causato dalla quantità di risorse che di solito transitano attraverso questo braccio di mare: in primis, Gas Naturale Liquefatto e milioni di barili di petrolio. Per cui la crisi energetica, dovuta al blocco dei carburanti, era scontata.

Il riflesso immediato è stato un aumento dei prezzi ai fontanini di benzina e un rincaro delle bollette per elettricità e gas. Ma nel medio periodo, in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva, il timore è che anche spostarsi per viaggi e vacanze diventi impossibile.

Da giorni si parla della questione voli cancellati a causa della mancanza di carburante, con la paura che le compagnie aeree possano negare qualunque rimborso. In realtà la situazione, sebbene critica, va monitorata senza allarmismi.

Crisi energetica e voli cancellati: cosa sapere

L’attuale crisi energetica e la carenza di carburante legata ai conflitti internazionali, come quello in Medio Oriente, stanno influenzando anche il settore travel. Ma i diritti fondamentali del viaggiatore, se anche con qualche sfumatura dovuta alle circostanze, restano saldi.

Ad oggi, anche se la cancellazione di un volo è dovuta a una crisi di carburante e a un mancato approvvigionamento da parte della compagnia, il viaggiatore ha diritto a scegliere tra rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni o volo alternativo presso la medesima destinazione.

Ma c’è una situazione delicata: le compagnie aeree potrebbero invocare le cosiddette “circostanze eccezionali”, sostenendo che questa congiuntura esuli dal loro controllo diretto. Un modo per evitare di pagare rimborsi a pioggia agli utenti.

Di contro, le associazioni di consumatori non le mandano a dire e allertano che è un dovere delle compagnie prevedere anzitempo certi rischi. Ne è un esempio l’hedging, ossia l’acquisto di cherosene in anticipo per garantirsi una scorta a lungo termine.

Ma sorge un altro problema, la volatilità dei prezzi, che potrebbe portare alcuni vettori ad applicare rincari, di tipo fuel surcharge, basati sul costo reale del carburante pochi giorni prima della partenza. Cioè, non si perde il volo, ma potrebbe esserci un sovrapprezzo dell’ultimo minuto.

Cosa aspettarsi da qui alla stagione estiva

Al momento, va detto, il problema dei voli cancellati è limitato, grazie anche alla domanda più bassa dovuta al periodo. Ma cosa accadrà fra qualche mese, quando inizieranno i grandi spostamenti per le ferie e le vacanze estive?

Da giugno, con picco ad agosto e strascichi fino ai primi quindici giorni di settembre, potrebbero sorgere i primi disagi. La speranza resta quella che la crisi energetica sia rientrata, ma se così non fosse ci sarebbe da aspettarsi una riduzione dell’offerta stringente.

Meno voli, tratte cancellate e aumento dei prezzi dei biglietti, ecco la combinazione da affrontare in questi casi. Nel mentre, se abbiamo già prenotazioni attive, ricordiamoci di verificare sempre eventuali variazioni sui siti ufficiali delle compagnie aeree.

Se i voli risultano cancellati, chiediamo subito spiegazioni, meglio se tramite comunicazione scritta, con i relativi motivi. E ricordiamoci che il vettore è anche tenuto a dare assistenza sul posto in caso di cancellazione, o a rimborsare eventuali spese di hotel, trasferimenti e pasti al cliente, in caso di inadempimento di questo obbligo.

Per cui, conserviamo sempre ogni scontrino e ricevuta, in modo da poterli esibire per la richiesta di rimborso. Se cerchiamo la normativa a tutela dei nostri diritti di viaggiatore, nella Comunità Europea è il Regolamento CE n. 261 del 2004 a fare luce sulla questione: consultiamolo senza indugi.