Il sale è uno degli insaporitori onnipresenti nelle nostre cucine, ma spesso lo adoperiamo in quantità eccessive, rovinandoci palato e salute. Un classico pizzico di sale esalta i sapori, vero, ma quando invece è troppo li altera, esponendoci anche a rischi cardiovascolari.

Come per la maggior parte delle cose, anche qui vale il famoso adagio che la virtù sta nel mezzo, ossia nel giusto equilibrio. Ma se volessimo essere ancora più virtuosi, riducendo al minimo il consumo di sale, ci farà piacere sapere che esistono ottime alternative.

In natura abbiamo una ricca lista di insaporitori a basso contenuto di sodio, per quando è utile ridurre l’apporto di questo minerale. E se alcuni già fanno parte della tradizione culinaria mediterranea, altri sono presi in prestito dalle cucine del mondo, soprattutto quelle orientali.

Ma quindi, come seguire un regime alimentare povero di sale, che non influenzi il sapore dei piatti che portiamo in tavola ogni giorno? Con i dovuti accorgimenti, ma senza troppe rinunce, ecco i sostituiti che possiamo integrare nella nostra dieta.

Erbe aromatiche: poco sodio e un arcobaleno di sapori

Che buone le erbe aromatiche, già presenti essiccate nei barattoli delle nostre cucine e talvolta fresche sui nostri balconi. Il loro sapore inganna le papille gustative, donando sapidità ai piatti anche senza aggiungere sale.

Il rosmarino, la salvia e l’origano secchi sono ottimi per coprire l’assenza di questo minerale, invece prezzemolo, basilico o erba cipollina freschi aggiungono anche un piccolo bonus di vitamina C se adoperati a crudo. A noi provare le combinazioni migliori, anche integrando all’occorrenza qualche spezia.

Gomasio: il profumo del sesamo e pochissimo sale

Una diluizione che funziona senza aggiunte è il gomasio, ossia semi di sesamo tostati e sale grigio integrale. Nei prodotti confezionati, di norma, questo minerale è presente in percentuali minime, intorno al 5 o massimo 10% del totale.

È infatti la tostatura del sesamo a dare sapore e l’impressione che la miscela abbia un contenuto di sodio più alto. In più, il gomasio è anche un’ottima fonte di calcio e lecitina, per cui vale la pena spolverarlo ogni tanto sulle nostre ricette.

La bontà delle alghe per insaporire le nostre ricette di cucina

Se vogliamo sostituire il sodio con una valida alternativa ricca di altri sali minerali, le alghe rappresentano un valido rimedio. La kombu, la dulse, la wakame e la nori, già famose nei tipici piatti della cucina giapponese, sono ottime anche per dare gusto a ricette occidentali.

In commercio le possiamo trovare fresche o essiccate, pronte per essere avvolte, ammollate o spolverate sulle varie pietanze. Ma occhio, sono anche ricche di iodio, per cui limitiamole se abbiamo problemi alla tiroide.

Salsa di soia: la sapidità della fermentazione

Un altro alleato nella lotta al sodio è la salsa di soia, che contiene questo minerale, ma in misura ridotta rispetto al sale. Per dare un’idea: un cucchiaino del secondo apporta circa 2300mg di sodio, raggiungibili solo con ben 7 cucchiaini della prima.

In commercio possiamo trovare due versioni di salsa, la tamari, derivata da fermentazione quasi esclusiva di soia e la shoyu, che è grano e soia in proporzione uguale. In questo caso il sapore è meno intenso. In entrambi i casi, esistono varianti iposodiche da acquistare.

Il lievito alimentare, insaporitore vegano

Lo chiamano il parmigiano dei vegani, dato che il suo gusto assomiglia al formaggio, ma non è di origine animale. Il lievito alimentare è infatti un insaporitore in scaglie derivato da lievito di birra disattivato mediante processi chimici.

Ha un sapore piacevole, è fonte di vitamine del gruppo B, ma anche di proteine e fibre, utili alla salute. E proprio come il formaggio grattugiato, si può spolverare come tocco finale su pasta, riso e verdure, ma senza temere eccessi di grassi e del temuto sodio.