Ci sono le menti scientifiche che si chiedono se ci sia vita su Marte e quelle appassionate di X-Files che vanno a caccia di tracce di altri mondi sul nostro pianeta. Nel mezzo ci siamo noi, che almeno una volta, ammettiamolo, ci siamo trovati a sognare gli alieni.

Il nostro universo onirico sa essere interessante e, a volte, contorto, per cui vale la pena aspettarsi sempre grandi effetti speciali. In realtà, vedere E.T. in sogno non è poi così strano, visto che gli individui provenienti da pianeti sconosciuti sono un simbolo psicologico forte.

Va detto, è anche possibile che se abbiamo visto un documentario sull’Area 51 la sera prima, la nostra mente ne riproduca alcuni elementi durante il sonno. Il cervello è un organo affascinante, può memorizzare dettagli e riproporli “a modo suo” a livello onirico.

Ma è altrettanto possibile che non esistano legami riconoscibili tra gli alieni in sogno e qualcosa di vissuto nel reale. In questi casi a darci supporto è la psicologia, che può aiutarci a capire la simbologia nascosta dietro queste immagini.

Cosa significa sognare gli alieni

Il senso psichico del discorso è uno: di solito, dietro l’alieno sognato si cela qualcosa che consideriamo estraneo nella vita reale. Può essere un dettaglio del nostro essere che non stiamo comprendendo o su cui non abbiamo controllo, o qualcosa di ignoto al di fuori di noi.

Le situazioni più frequenti, durante sogni di questa natura, sono il rapimento da parte di un UFO e l’invasione aliena. Nel primo caso, alla base c’è quasi sempre una sensazione di impotenza da parte del sognatore verso qualcosa che lo riguarda.

Si può trattare di situazioni nella vita vera dove sono altre persone a prendere decisioni che il sognatore subisce, o anche paura del cambiamento. Il rapimento è infatti un avvenimento che stravolge la realtà e potrebbe identificare il timore di una trasformazione imminente.

Ma ancora più interessante è il sogno di un’invasione aliena, che invece mostra una sorta di attacco diretto non solo al sognatore, ma al suo intero mondo. Di solito chi fa sogni simili teme la perdita di stabilità in un settore importante della propria vita, es. famiglia o lavoro.

Ci sono poi altre interpretazioni: una è il riflesso di una vita reale troppo caotica o piena di problemi che, appunto, stanno invadendo il ménage normale. Un’altra identifica eventuali conflitti sociali, in questo caso evidenziando il senso di ostilità che percepisce il sognatore verso situazioni o persone che lo circondano.

Alieni in sogno, altre interpretazioni

Ci sono anche ulteriori immagini oniriche legate al mondo extraterrestre, con relative simbologie e significati. Ad esempio, se nella vita reale ci sta sfuggendo qualcosa di importante, potremmo sognare alieni che cercano di comunicare con simboli o messaggi.

O ancora, se nel sogno gli extraterrestri siamo noi, è probabile che stiamo vivendo un periodo di isolamento o incomprensione. Se invece facciamo amicizia con un alieno, forse siamo in una fase della nostra vita in cui siamo pronti a sperimentare cose nuove.

Al contrario, se nel sogno siamo vittime di esperimenti e studi da parte di entità di altri pianeti, è possibile che nella vita reale ci sentiamo analizzati e giudicati. In ultimo, se vediamo un disco volante, senza un contatto diretto con gli individui della navicella, il significato cambia.

Di fatti, è probabile che proviamo un forte desiderio di evasione, o che ci sentiamo intrappolati nella vita quotidiana. L’avvistamento di un UFO è infatti da considerarsi un evento straordinario, simbolo di una voglia di novità e rinnovamento di cui abbiamo bisogno.