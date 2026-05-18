Il forno a microonde è tra i piccoli elettrodomestici che, una volta entrati in cucina, diventano indispensabili. In pochi minuti scalda il pranzo, scongela il pane dimenticato in freezer e ci salva quando abbiamo poco tempo o poca voglia di cucinare.

La sua praticità è legata soprattutto alla velocità: basta premere un pulsante e il cibo è pronto. Ma proprio questa semplicità spesso è causa di errori banali, uno su tutti, pensare che quello che va nel forno tradizionale possa andare anche nel microonde.

Alt, grave errore: va infatti ricordato che alcuni materiali rischiano di sciogliersi, altri possono prendere fuoco o addirittura esplodere. In certi casi il problema riguarda la sicurezza, in altri invece si rischia “solo” di alterare il cibo o danneggiare l’elettrodomestico.

Se vogliamo che il microonde non si rovini, ma ci teniamo anche a prevenire incidenti domestici, la regola è di non sottovalutare alcune buone abitudini. O altre volte, basta solo evitare di mettere a contatto l’elettrodomestico con oggetti e cibi non adatti.

Le 10 cose da non mettere nel microonde

Il microonde sembra invincibile, eppure esistono cibi e elementi che lo possono rovinare e rovinarsi a loro volta. Ci sono alimenti che accumulano pressione all’interno, materiali che rilasciano sostanze indesiderate e oggetti che interferiscono con le onde elettromagnetiche.

In alcuni casi esistono eccezioni, adottando piccoli accorgimenti per usare il microonde in modo corretto e senza rischi. In altri è preferibile evitare qualunque contatto, al fine di evitare scintille, esplosioni, deterioramenti, rilascio di sostanze pericolose: