Il cenone di Capodanno, o più di preciso il “cenone di San Silvestro”, è uno dei momenti culinari e sociali più importanti dell’anno in Italia. Che si festeggi in famiglia, con amici o in coppia al ristorante, la tavola è protagonista sia prima sia dopo il brindisi di mezzanotte.

Tra antipasti ricchi, primi e secondi piatti elaborati, dolci tipici della tradizione e dessert più originali, c’è un classico irrinunciabile nel menu. È il piatto di cotechino e lenticchie, un cibo semplice, gustoso e simbolico che accompagna l’ingresso nel nuovo anno.

Le origini della tradizione: cotechino e zampone

Il cotechino è una salsiccia tradizionale italiana di carne di maiale, caratterizzata da cottura lenta e sapore ricco. Il nome deriva da cotica, ossia la cotenna, che si mischia assieme alle carni e ai grassi per creare la consistenza tipica di questo insaccato.

Lo zampone è una variante simile al cotechino: la stessa miscela di carne e grasso si insacca nel piede anteriore del maiale, la zampa, da cui prende il nome. Ambo i piatti hanno radici nella tradizione norcina del 1500 e si preparavano soprattutto durante l’inverno, per garantire e prolungare la conservazione delle carni.

Il cotechino e lo zampone, ad oggi, vanno serviti con le lenticchie a Capodanno, perché la combinazione di carne grassa con legumi sostanziosi rispecchia l’abbondanza della tavola festiva e il benessere auspicato per l’anno che viene.

Lenticchie: simbolo di denaro e prosperità

La tradizione di mangiare lenticchie a Capodanno affonda le sue radici in motivi simbolici antichi. Le lenticchie, con la loro forma piccola e tondeggiante, ricordano a livello visivo delle piccole monete, portatrici di ricchezza e prosperità.

Questa somiglianza ha favorito la credenza popolare che mangiarne una porzione abbondante nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio possa portare fortuna economica e abbondanza di denaro per il nuovo anno.

Fin dall’epoca romana si racconta che fosse consuetudine regalare alle persone care piccole borse di lenticchie, con l’augurio che si trasformassero in monete durante l’anno.

Le lenticchie nell’Antico Testamento

C’è anche una connessione simbolica delle lenticchie, che possiamo leggere in un episodio dell’Antico Testamento. Esaù, secondo la storia biblica, di ritorno da una battuta di caccia, era stanco e affamato e chiese al fratello Giacobbe di preparargli una zuppa di lenticchie.

Ma Giacobbe pose una condizione in cambio, ossia che Esaù gli cedesse il diritto di primogenitura e la sua eredità. In poche parole, Esaù doveva rinunciare ai propri diritti per un piatto di lenticchie, cosa che in effetti fece.

Oggi questa storia viene citata soprattutto come riferimento culturale per spiegare l’importanza simbolica delle lenticchie nella tradizione popolare. Esse non sono solo cibo, ma legano la ricchezza materiale alla scelta individuale delle priorità nella vita.

Perché si dice che lenticchie e cotechino portino soldi?

La credenza che cotechino e lenticchie portino soldi nasce dall’unione di più simboli:

le lenticchie sono viste come piccole monete, più se ne mangiano, più soldi ci si augura di ottenere;

il cotechino, ricco e abbondante, simboleggia prosperità, benessere e pienezza, qualità desiderate in un nuovo anno felice e produttivo.

I due alimenti insieme rappresentano il desiderio di ricchezza materiale e di buona fortuna economica. Il motivo per cui molte famiglie italiane li considerano un piatto portafortuna da gustare a Capodanno.

In conclusione, mangiare cotechino e lenticchie la notte di San Silvestro non è solo un gesto culinario, ma un rito condiviso che unisce convivialità, simbolismo e speranza per un anno nuovo fortunato e prospero.

Che lo si festeggi in casa o al ristorante, questo piatto resta uno dei simboli gastronomici più radicati della cucina italiana a Capodanno. E per chi non mangia carne? Ben trovate lenticchie in umido, accompagnate da tofu o seitan, meno tradizionali ma sempre buoni.