Una nuova tecnologia basata sulle onde sonore potrebbe aprire scenari rivoluzionari nella lotta contro virus respiratori come l’H1N1 e quello che provoca il Covid-19. Un gruppo di ricercatori internazionali è infatti riuscito a distruggere particelle virali utilizzando ultrasuoni ad alta frequenza, aprendo la strada a possibili applicazioni future nella prevenzione e nella sanificazione degli ambienti.

La notizia si basa su uno studio che ha dimostrato come specifiche frequenze possano destabilizzare la struttura fisica di alcuni patogeni, danneggiandone l’involucro e impedendo loro di replicarsi. Secondo gli scienziati, ogni virus possiede una sorta di “frequenza di risonanza”: una vibrazione naturale alla quale le sue strutture molecolari risultano particolarmente sensibili. Sottoponendo le particelle virali a ultrasuoni calibrati con estrema precisione, i ricercatori sono riusciti a provocare vibrazioni tali da rompere le componenti del virus senza ricorrere a sostanze chimiche o temperature elevate.

Come funzionano gli ultrasuoni contro i virus

Gli ultrasuoni sono onde sonore con frequenze superiori a quelle percepibili dall’orecchio umano. Vengono già utilizzati in numerosi campi della medicina, dalla diagnostica per immagini alla fisioterapia, fino ad alcune tecniche chirurgiche mini-invasive.

Nel caso dei virus come quello che provoca il Covid-19, il principio sfruttato è quello della risonanza meccanica. Quando una struttura biologica viene colpita da vibrazioni alla giusta frequenza, può entrare in oscillazione fino a deformarsi o rompersi. Nel nuovo studio, gli ultrasuoni avrebbero danneggiato l’involucro esterno dei virus influenzali e del SARS-CoV-2, compromettendone la capacità infettiva.

I ricercatori sottolineano però che la tecnologia è ancora in fase sperimentale. Gli studi sono stati condotti in laboratorio e non esistono ancora applicazioni cliniche approvate per il trattamento diretto delle infezioni nell’uomo.

Un possibile uso per sanificazione e prevenzione

Gli sviluppi più promettenti riguardano soprattutto la prevenzione ambientale. In futuro, sistemi basati sugli ultrasuoni potrebbero essere integrati in impianti di ventilazione, dispositivi di purificazione dell’aria o strumenti di sterilizzazione per ridurre la presenza di virus negli ambienti chiusi.

Durante la pandemia, la trasmissione del Coronavirus attraverso le vie aeree ha evidenziato l’importanza della qualità dell’aria indoor in luoghi come ospedali, scuole, uffici e mezzi pubblici. Tecnologie capaci di inattivare i patogeni nell’ambiente senza utilizzare sostanze chimiche potrebbero rappresentare un importante passo avanti nella gestione delle future emergenze sanitarie.

Secondo l’Oms, la prevenzione delle infezioni respiratorie passa anche attraverso innovazioni tecnologiche che migliorino ventilazione, filtrazione e controllo microbiologico degli ambienti chiusi. Sebbene l’uso degli ultrasuoni contro i virus sia ancora oggetto di ricerca, il settore della sanificazione avanzata è considerato strategico per la salute pubblica.

I limiti e le sfide della ricerca

Gli stessi autori dello studio invitano alla cautela. Una delle principali difficoltà consiste nel trovare frequenze efficaci contro i virus senza danneggiare le cellule umane o i tessuti biologici. Le onde sonore devono inoltre essere calibrate con estrema precisione, poiché strutture virali diverse possono reagire in modo differente agli ultrasuoni.

Un altro ostacolo riguarda la complessità degli ambienti reali. In laboratorio è possibile controllare temperatura, concentrazione virale e condizioni fisiche, mentre negli spazi pubblici i fattori da considerare diventano molto più numerosi.

Per questo motivo gli esperti precisano che non si tratta di una cura definitiva contro il Covid o l’influenza, ma di una possibile tecnologia complementare alle strategie già esistenti, come vaccini, ventilazione, igiene e monitoraggio sanitario.

La ricerca sulle tecnologie antivirali del futuro

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha intensificato gli studi su nuove tecnologie per contrastare i patogeni respiratori come l’H1N1 e il SARS-CoV-2 del Covid-19 . Oltre agli ultrasuoni, sono in fase di sperimentazione sistemi basati su luce ultravioletta, filtri intelligenti, nanomateriali antibatterici e superfici auto-sterilizzanti.

La pandemia ha infatti mostrato quanto sia importante sviluppare strumenti innovativi capaci di limitare la diffusione delle infezioni in modo rapido e sostenibile. In questo contesto, l’utilizzo delle onde sonore rappresenta una delle linee di ricerca più originali e promettenti.

Se gli studi futuri confermeranno efficacia e sicurezza della tecnologia, gli ultrasuoni potrebbero diventare una nuova arma nella lotta contro virus e batteri, affiancando le tradizionali misure di prevenzione sanitaria e contribuendo a rendere più sicuri gli ambienti condivisi.