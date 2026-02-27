Chi ha vissuto la propria infanzia tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ha almeno un poster di Cristina D’Avena conservato nel cassetto. Lei, la mitica voce delle colonne sonore dei cartoni animati più visti, ancora oggi resta una grande eroina delle sette note.

Ma chi è davvero Cristina D’Avena e quali sono i tratti che riguardano la sua vita privata e professionale che la contraddistinguono? Ieri reperire notizie su questa celebrità non era semplice, ma oggi, grazie a internet e ai motori di ricerca è tutto più agevole.

La data di nascita, le origini, i più grandi successi, o i dettagli sulla famiglia sono alla portata di tutti. Per cui, se abbiamo curiosità su colei che ha fatto cantare le sigle di Kiss Me Licia, dei Puffi o di Occhi di Gatto a mezza Italia, la rete è il posto giusto per reperirle.

Su Virgilio abbiamo reso questo passaggio ancora più interattivo, fondendo le notizie più interessanti con un video che le racconta. Ecco i punti salienti sulla vita della cantante e qualche altra notizia che ogni generazione di fan dovrebbe conoscere.

Cristina D’Avena: l’identikit di una star

La bella e talentuosa Cristina D’Avena nasce a Bologna il 6 luglio del 1964, sotto il segno del Cancro e, sebbene non si debba mai fare cenno all’età di una signora, possiamo dire con assoluta certezza che la cantante non dimostra gli anni effettivi compiuti.

Le origini della D’Avena sono emiliane, come accennato, ma i genitori hanno radici che ci portano più nel centro e nel sud Italia. Di fatti, il papà medico, Alfredo D’Avena, è foggiano, mentre la mamma casalinga, Ornella Mariani, è anconetana di Jesi.

Il triangolo Emilia-Romagna, Puglia, Marche ha reso Cristina una donna che sta bene in ogni contesto, amata da Leuca a Cantù senza esclusioni territoriali. I primi fan sono nati quasi con lei, a soli 3 anni, con la sua partecipazione allo Zecchino d’Oro del 1968.

La piccola Cristina infatti conquistò i cuori degli italiani intonando un tenero Valzer del Moscerino, aggiudicandosi il terzo posto. Nel Piccolo Coro dell’Antoniano la D’Avena ci ha fatto la gavetta, restandoci fino al 1976. Ma qui continuerà a orbitare per altri 5 anni, accompagnando la sorella Clarissa, 10 anni più giovane di lei.

A livello di vita privata, Cristina D’Avena ha sempre mantenuto un basso profilo, ma si sa che non è sposata e non ha figli. È invece legata da anni a Massimo Palma, responsabile di un’agenzia di spettacolo.

Gli anni ‘80

È negli anni Ottanta che Cristina D’Avena diventa la più amata dei giovanissimi italiani, con partecipazioni regolari a Bim Bum Bam, uno dei programmi per bambini più seguiti delle decadi Ottanta Novanta. È in questo periodo che dà voce alle colonne sonore dei cartoni più noti.

La Canzone dei Puffi merita un Disco D’Oro nel 1982, mentre nel 1985 la cantante riceve la stessa riconoscenza per Occhi di Gatto e un Disco di Platino per Kiss Me Licia. Il tutto senza dimenticare di vestire i panni della ragazza della porta accanto, immersa nella vita reale.

Già, Cristina D’Avena cantante segue anche i corsi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, con l’intento di seguire le orme paterne. Ma a pochi esami dalla laurea, dati i mille impegni artistici, è costretta a lasciare gli studi.

Nel 1988, Massimiliano Pani, figlio della favolosa Mina, scrive per Cristina la canzone Sempre attento al regolamento. Nel 1994 la mamma la coverizza per il suo album Canarino Mannaro, trasformando il titolo in Tu Dimmi che Città.

Anni ’90 e 2000

Gli anni Novanta vedono Cristina brillare in programmi famosi della Tv italiana: Cantiamo con Cristina, La sai l’Ultima? e Buona Domenica ne sono un esempio. Nel 2002 la D’Avena festeggia i 20 anni di carriera con un doppio album Greatest Hits che contiene i suoi grandi successi.

E anche se le presente televisive si diradano, ogni volta che la D’Avena è invitata ad apparire in qualche trasmissione, si registrano picchi di Auditel. Ne è un esempio il live de I Migliori Anni del febbraio 2008, quando fu invitata a cantare Kiss Me Licia, con un’impennata di ascolti con più di 7 milioni e mezzo di telespettatori incollati allo schermo.

E ancora, libri, raccolte, comparsate in film e serie TV hanno reso Cristina D’Avena il vero evergreen a cui non rinunciare. Nel 2016 è superospite al Festival di Sanremo, con una partecipazione richiesta “a furor di popolo”.

Lei ringrazia i fan, presenzia e accende il cuore del Paese, con un medley delle sue canzoni più famose. È delirio all’Ariston e nelle case degli italiani. Perché si sa, Cristina è una di famiglia e sa emozionarci con due grandi effetti speciali: voce e cuore.