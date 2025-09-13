Cristoforo Colombo è una delle figure più affascinanti e discusse della storia. Se da un lato è celebrato come il navigatore che aprì le porte del Nuovo Mondo, dall’altro resta avvolto da un alone di mistero. Uno dei nodi più dibattuti riguarda le sue origini: è stato davvero genovese, come riportano i documenti ufficiali o la verità è diversa? Recenti studi di carattere genetico sembrano rimettere tutto in discussione, alimentando una controversia che unisce storia, scienza e perfino suggestioni legate all’identità culturale.

Cristoforo Colombo non sarebbe italiano: lo studio

Per secoli la versione più accreditata ha indicato Genova come città natale di Cristoforo Colombo. Un documento del 1498, firmato dallo stesso navigatore, stabiliva che i suoi beni restassero a Genova “perché da lì provengo e lì sono nato”- questa per secoli è stata la prova ufficiale della sua appartenenza all’Italia. Una prova che per gli storici rappresentava quasi una pietra tombale sul dibattito. Tuttavia, la certezza si è incrinata quando un team guidato da José Antonio Lorente, docente di medicina legale all’Università di Granada, ha lanciato un’ipotesi sorprendente: Colombo potrebbe non essere nato in Italia, ma bensì in Spagna e avrebbe anche origini ebraiche sefardite.

Il gruppo di Lorente ha analizzato il DNA estratto dai resti del figlio Ferdinando e del fratello Diego, confrontandolo con diversi campioni genetici. I risultati, presentati in uno speciale televisivo spagnolo, suggeriscono che il profilo genetico della famiglia Colombo sarebbe compatibile con una discendenza spagnola o sefardita. Questo non esclude completamente Genova, ma rende la teoria della nascita ligure meno scontata.

La rivelazione si inserisce in una lunga tradizione di speculazioni sulle origini dell’esploratore. Già in passato si era parlato di un possibile legame con la comunità ebraica, soprattutto a causa di alcune anomalie nei suoi testamenti e dello stile di scrittura delle sue lettere. Secondo questa linea di pensiero, Colombo potrebbe essere stato un ebreo costretto a celare la propria identità durante le persecuzioni spagnole del XV secolo.

Va anche considerato il contesto storico: negli anni in cui Colombo intraprendeva i suoi viaggi, migliaia di ebrei espulsi dalla Spagna cercavano rifugio in altre città europee, tra cui Genova. Non sarebbe quindi impensabile che una famiglia sefardita abbia potuto intrecciare la propria storia con quella della città ligure, spiegando così l’apparente doppia radice del navigatore.

I dubbi sulle analisi del DNA

Nonostante l’impatto mediatico della scoperta, la comunità scientifica invita alla cautela. Il documentario che ha diffuso i risultati, infatti, non ha fornito dati verificabili né pubblicazioni sottoposte a revisione, passaggi indispensabili per validare uno studio. Senza questi elementi, il rischio è quello di trasformare una suggestione in verità storica. Antonio Alonso, ex direttore dell’Istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi spagnolo, ha dichiarato che non esistono prove concrete dell’analisi genetica, né si conoscono i metodi usati dal team di Lorente.

Il problema, dunque, è duplice: da un lato ci sono i documenti storici che parlano di Genova, dall’altro una serie di indizi genetici e interpretativi che aprono a scenari alternativi. Questo conflitto tra fonti scritte e prove scientifiche è tipico della ricerca storica contemporanea, che sempre più spesso utilizza strumenti come il DNA per verificare ciò che i secoli ci hanno tramandato. Tuttavia, ogni risultato deve essere replicato e vagliato con rigore prima di poter riscrivere un capitolo di storia. Intanto come storica rimaniamo saldati alla data del 12 ottobre 1492.