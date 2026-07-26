Un muro di contenimento che cede all’improvviso, la strada che si piega su se stessa e una scena che, fortunatamente, non ha provocato vittime. È quanto accaduto a Rize, nel nord-est della Turchia, dove un cedimento strutturale ha causato il collasso di una porzione di carreggiata durante alcuni lavori di scavo. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno fatto rapidamente il giro del web, mostrando quanto possano essere imprevedibili e pericolosi eventi di questo tipo. Episodi simili ricordano l’importanza di intervenire tempestivamente quando si notano segnali di instabilità del terreno o della strada, evitando di esporsi a rischi inutili.

Il terribile crollo di un muro di contenimento in Turchia

L’incidente è avvenuto il 13 luglio nel quartiere Islampasa della città di Rize, in Turchia, mentre erano in corso lavori di scavo nelle vicinanze. Per cause ancora in fase di accertamento, un muro di contenimento ha improvvisamente ceduto, trascinando con sé una parte della strada sovrastante. Nel filmato si vede chiaramente la carreggiata collassare nel giro di pochi istanti, lasciando un ampio vuoto al posto dell’asfalto.

Subito dopo il crollo, le autorità hanno disposto l’evacuazione precauzionale di tre edifici situati nell’area interessata, due dei quali ancora abitati. Le famiglie residenti sono state trasferite temporaneamente in strutture pubbliche per consentire ai tecnici di valutare la stabilità del terreno. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, squadre dell’AFAD, l’agenzia turca per la gestione delle emergenze, oltre ai tecnici della rete del gas, che hanno interrotto l’erogazione per evitare ulteriori pericoli.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le verifiche sono proseguite anche con l’impiego di droni, utilizzati per monitorare l’estensione del cedimento e pianificare gli interventi di consolidamento. Secondo le autorità locali, la strada potrà essere ripristinata soltanto dopo la realizzazione di un sistema di pali di sostegno capace di mettere nuovamente in sicurezza l’area.

Cosa fare nel caso di un cedimento strutturale della strada

Quando una strada presenta un cedimento strutturale, come una voragine o il collasso del terreno, la priorità assoluta è proteggere la propria incolumità e quella delle altre persone.

Se ci si trova alla guida e si nota che l’asfalto sta cedendo o che sono presenti evidenti segni di instabilità, è fondamentale fermarsi a una distanza di sicurezza senza tentare di proseguire. Chi si trova a piedi dovrebbe invece allontanarsi immediatamente dall’area, invitando anche gli altri presenti a non avvicinarsi.

Una volta raggiunta una posizione sicura, è importante contattare subito il Numero Unico di Emergenza 112 oppure, se necessario, i Vigili del Fuoco, segnalando con precisione il luogo del cedimento e descrivendo la situazione.