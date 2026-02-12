Crolla strada vicino ad un cantiere: la voragine è da paura

Arrivano da un cantiere di Shanghai le impressionanti immagini di un’enorme voragine che si apre in una strada nei pressi di un cantiere della metropolitana.

Nel filmato si può vedere la superficie d’asfalto che crolla, con barricate stradali, un rimorchio e pile di container bianchi sprofondare nella voragine in espansione, affondando insieme a detriti e acqua che fuoriuscivano da sotto la superficie.

In un’altra clip, ripresa da un grattacielo vicino, si vede l’enorme estensione del cratere, con mezzi pesanti e tratti di strada trascinati nelle profondità.

Il Corpo di Gestione del Traffico dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza Municipale ha confermato che all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una perdita d’acqua da alcune condutture localizzata tra la stazione di Qixin Road e la stazione di Xinjian Road sulla linea Jiamin in costruzione.

Da allora le autorità hanno transennato l’area, chiudendo al traffico alcuni tratti di strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti nell’incidente.

Il disastro si è verificato appena cinque giorni prima delle festività del Capodanno lunare: con l’avvicinarsi del periodo festivo, le autorità sono state esortate a mettere in sicurezza il sito e ad avviare urgenti lavori di riparazione per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare i collegamenti di trasporto della città.