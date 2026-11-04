Cucciolata da record per la cagnolina: ecco i 'magnifici 18'

Parto da record per una simpatica cagnolina da caccia di tre anni: ben 18 infatti i cuccioli avuti dalla neo-mamma in una clinica di Ganzhou, nella provincia cinese dello Jiangxi.

Cesareo d’obbligo per la cucciolata da record

La cagnolina, che appartiene a una muta locale di cani da caccia, portava in grembo un numero così elevato di cuccioli che il suo organismo faticava a fornire il nutrimento necessario.

Il personale della clinica veterinaria ha riferito che la cagna ha avuto un collasso e delle convulsioni, rendendo necessario un intervento immediato.

I veterinari hanno spiegato infatti che la cucciolata, insolitamente numerosa, causava nella madre anemia e ipoglicemia, portandola spesso allo svenimento. Inoltre, i cuccioli premevano contro gli organi interni, rendendo difficoltosa la respirazione.

Stanno tutti bene. E hanno fame

Grazie al taglio cesareo, i veterinari sono riusciti a far nascere tutti i 18 cuccioli. Madre e piccoli stanno bene: sono tutti sopravvissuti all’intervento e hanno potuto lasciare la clinica il giorno dopo il cesareo.

Si trattava della seconda gravidanza per la cagnolina, che fino a quel momento non aveva mai riscontrato complicazioni, nonostante l’eccezionale numero di cuccioli.

In genere, una cucciolata è composta da circa quattro-sei esemplari; 18 nati rappresentano dunque un numero straordinariamente elevato. Il precedente record della clinica per il numero di cuccioli nati in un unico parto era di 13.

Ora il ‘problema’ darà per il proprietario, che dovrà occuparsi di nutrire tutti i 18 cuccioli ogni due o tre ore; ogni sessione di alimentazione richiede un tempo compreso tra un’ora e mezza e due ore. Buon lavoro!

Video tratto da: IPA / KameraOne