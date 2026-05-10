Negli ultimi anni sempre più persone hanno deciso di lasciare lavori tradizionali e ben pagati per inseguire professioni alternative, spesso nate dai social o a nuove esigenze emotive della società moderna. È il caso di una donna americana che, dopo oltre un decennio trascorso dietro una cattedra, ha scelto di cambiare completamente vita diventando una “abbracciatrice professionista”. Una scelta che oggi le permette di lavorare poche ore al giorno e di guadagnare cifre sorprendenti. Dietro quello che potrebbe sembrare un lavoro insolito e “banale”, però, si nasconde un’attività molto più complessa di quanto si immagini.

La decisione di voler cambiare vita

La protagonista della storia è Ella Love, 51 anni, originaria di New York, che per 13 anni ha lavorato come insegnante d’arte. Nonostante uno stipendio stabile e una carriera consolidata, il peso dello stress quotidiano aveva reso il suo lavoro sempre più difficile da sostenere. Classi numerose, problemi disciplinari, carenza di fondi e ritmi intensi avevano trasformato l’insegnamento in un’esperienza emotivamente pesante.

Ella in una intervista ha raccontato di essersi sentita “sopraffatta” da un sistema scolastico che richiedeva enormi energie mentali e fisiche. Proprio mentre cercava un modo per ritrovare equilibrio e serenità, si è imbattuta casualmente in un articolo dedicato al mondo delle coccole professionali (cuddle therapy). Incuriosita dall’argomento, ha deciso di approfondire e di iscriversi a un corso online dal costo di circa 300 dollari.

Inizialmente quella scelta doveva rappresentare soltanto un’attività secondaria, utile per ritrovare calma e benessere personale dopo le giornate trascorse a scuola. Tuttavia, dopo pochi mesi di esperienza part-time, Ella si è resa conto di sentirsi molto più appagata rispetto al suo vecchio lavoro. Da lì è arrivata la decisione definitiva: prendersi un anno sabbatico dall’insegnamento e dedicarsi completamente alla nuova professione.

Otto anni dopo, quella che sembrava una semplice curiosità si è trasformata nel suo impiego a tempo pieno. Secondo quanto racconta, il vero cuore del suo lavoro non riguarda soltanto gli abbracci, ma soprattutto l’ascolto emotivo e la creazione di uno spazio sicuro per i clienti. Molte persone, infatti, durante le sessioni finiscono per confidarle aspetti profondi e dolorosi della propria vita che non avevano mai raccontato a nessuno.

Come funziona il suo lavoro e quanto si guadagna

Il lavoro di Ella Love consiste nell’offrire sessioni di contatto fisico consensuale e completamente platonico. Ogni incontro segue regole molto precise e prevede limiti chiari stabiliti fin dall’inizio. La donna ha spiegato di selezionare attentamente i clienti attraverso colloqui preliminari, rifiutando chiunque mostri intenzioni inappropriate.

Le sessioni possono durare da una sola ora fino addirittura a nove ore consecutive, anche se mediamente Ella lavora circa tre ore al giorno. Il costo del servizio è di 150 dollari all’ora, una cifra che le consente di raggiungere guadagni molto elevati. Nei periodi migliori, infatti, riesce a incassare fino a 100 mila dollari all’anno, mentre la media si aggira attorno ai 60 mila.

Secondo Ella, gran parte dei suoi clienti sono uomini di mezza età con lavori ben retribuiti e spesso sposati. Molti di loro, però, vivono situazioni di forte distanza emotiva all’interno della coppia e cercano semplicemente un contatto umano privo di giudizio. La professionista sostiene che il contatto fisico possa aiutare alcune persone ad aprirsi emotivamente, trasformando le sessioni in esperienze molto intense dal punto di vista psicologico.

Nel suo lavoro rientrano anche clienti che hanno difficoltà con l’interazione sociale o con il contatto fisico, comprese persone con disturbi dello spettro autistico. Per alcuni, racconta, si tratta della prima occasione per sperimentare un contatto consensuale in un ambiente percepito come sicuro.

Nonostante la crescente diffusione di questa professione negli Stati Uniti, il tema resta ancora circondato da un certo stigma sociale. Molti clienti preferiscono mantenere segreta la loro partecipazione alle sessioni, proprio per paura di essere giudicati. Anche la vita privata di Ella ne ha risentito: la donna ammette infatti che costruire relazioni sentimentali stabili può essere complicato, vista la natura molto intima del suo lavoro. Per lei, però, la differenza è netta: il rapporto con i clienti resta professionale e basato esclusivamente sul supporto emotivo.