Cuore di mamma e papà: i falchi pellegrini difendono strenuamente i loro pulcini

Arriva dai tetti californiani una storia di coraggio paterno che vede protagonista due falchi pellegrini.

Tutto nasce quando, a causa del forte calo del numero di esemplari di questa specie nella Bay Area in California, un gruppo di ricercatori ha deciso di monitorare la popolazione di falchi anche tramite l’applicazione di braccialetti di localizzazione.

Proprio durante una di queste operazioni su dei pulcini appena nati in un nido sul tetto del municipio di San Josè, un biologo è stato coraggiosamente attaccato dalla coppia di genitori, che volevano difendere a tutti i costi la loro amata prole.

Fortunatamente per lui, li ricercatore era protetto da casco con visiera e guanti e ha così potuto concludere in suo intervento senza ferite.

I biologi hanno affermato che questi braccialetti permetteranno agli scienziati di monitorare i falchi tramite database e tracciamento satellitare e che i dati raccolti verranno utilizzati per aiutare lo sviluppo della specie.

Video tratto da: IPA / KameraOne