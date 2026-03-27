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UNCATEGORIZED 27 MARZO 2026

D'Artagnan e 'I Tre Moschiettieri': l'incredibile scoperta

Chi non conosce il mitico D’Artagnan, il protagonista del romanzo di Alexandre Dumas ‘I Tre Moschettieri’? Dopo anni di ricerche sarebbero stati finalmente trovati i resti del soldato francese che ispirò lo scrittore per il suo libro.

Le immagini dei ricercatori mostrano uno scheletro che gli archeologi hanno recuperato durante i lavori al pavimento in una chiesa di Maastricht, in Olanda.

Il soldato francese del XVII morì durante l’assedio di Maastricht nel 1673 e il suo luogo di sepoltura è rimasto un mistero da allora.

Lo scheletro è stato ritrovato nella navata di una chiesa moderna le cui origini risalgono però almeno al XIII secolo, durante i lavori di restauro del pavimento, secondo quanto riportato dal notiziario locale L1 Nieuws.

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