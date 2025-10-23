Coraggio, follia o altro? Ecco un ragazzo che entra in una gabbia e dà da mangiare un pezzo di carne ad un leone letteralmente ‘imboccandolo’ con la propria mano.

In realtà, il gesto è meno folle di quanto non si pensi, visto che proviene da LionLand, una sorta di ‘paradiso dei leoni’ a Phuket, in Thailandia, dove si può passare una giornata a strettissimo contatto con i felini, tanto che ogni visitatore, ovviamente accompagnato e dietro specifiche istruzioni, può accarezzare e dare da mangiare a questi splendidi animal.

Uno degli obbiettivi di LionLand è infatti proprio quello di far crescere la consapevolezza di come si possa convivere con i leoni, imparandone la natura e le abitudini.

Video tratto da: IPA / Zalmarw for ViralHog