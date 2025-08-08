Un momento tenerissimo: ecco come dopo un meticoloso lavoro un muratore ha salvato un cucciolo di cane misteriosamente finito tra due mura di una casa durante dei lavori di ristrutturazione.

“Stavamo facendo dei lavori e pulendo l’area quando abbiamo sentito il verso di un cucciolo nelle vicinanze – ha raccontato uno dei muratori – Dopo aver cercato dappertutto, alla fine, abbiamo trovato un cucciolo intrappolato in un vecchio muro”.

“Così, abbiamo deciso di rompere il muro per salvarlo. Fortunatamente, non era ferito”, ha aggiunto l’uomo.

La parte più pericolosa del lavoro per il salvataggio è stata ovviamente proprio quella della distruzione del muro più vicino all’animale, con il muratore che ha dato colpi precisi per evitare di nuocere al cagnolino.

Video tratto da: IPA / ViralHog / Trang