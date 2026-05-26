C’è chi lo sceglie ogni giorno per insaporire minestre, risotti e sughi, chi invece lo tiene in dispensa solo per le emergenze. Il dado vegetale, però, negli ultimi anni è diventato più di un semplice ingrediente da acquistare già pronto e confezionato.

Di fatti, sempre più persone scelgono di prepararlo in casa per avere un prodotto più genuino, personalizzabile e ricco di verdure fresche. Il sapore è spesso più intenso del prodotto commerciale, grazie a profumi più vivi e meno retrogusti artificiali.

La ricetta non richiede tecniche complicate, ma solo un pizzico di organizzazione e ingredienti di qualità. Le verdure di stagione, le erbe aromatiche e la giusta quantità di sale permettono infatti di ottenere una base versatile, utile in cucina durante tutta la settimana.

Il dado vegetale casalingo consente anche di controllare meglio ciò che si porta a tavola, evitando conservanti superflui o quantità eccessive di sale e additivi. Un dettaglio fondamentale quando si cerca una cucina più semplice, equilibrata e salutare.

Come fare il dado vegetale in casa e come si conserva

Per ottenere un buon dado vegetale si dovrebbe partire da ingredienti freschi e ben bilanciati. Nel video ad inizio post troviamo una ricetta semplice da seguire, ma in generale, le preparazioni più classiche prevedono:

sedano;

carote;

cipolle;

zucchine;

pomodori;

prezzemolo o altre erbe aromatiche;

sale grosso.

Il sale ha un ruolo fondamentale, perché agisce come preservante naturale. Il rapporto rispetto alle verdure si aggira intorno al 30%, una proporzione che permette di conservare il composto più a lungo senza alterarne troppo il gusto.

Dopo aver lavato e tagliato le verdure, si procede con una cottura lenta in pentola, così da eliminare l’acqua in eccesso e concentrare i sapori. Una volta pronto, il composto può essere frullato fino a ottenere una crema omogenea e poi chiuso in vasetti ermetici.

Per la conservazione, dopo riposo e raffreddamento, esistono varie possibilità:

in frigorifero, sempre all’interno di barattoli sterilizzati;

in freezer, stavolta alloggiato nei contenitori per i cubetti di ghiaccio;

essiccato, per ottenere una versione granulare più simile ai dadi tradizionali.

La congelazione resta una delle soluzioni più comode, perché consente di mantenere aromi e caratteristiche delle verdure senza aggiungere ulteriori conservanti.

Il dado vegetale fatto in casa è davvero più sano?

Se si parla di dado vegetale, uno dei dubbi più comuni riguarda la salubrità del prodotto. In linea generale, prepararlo in casa permette di avere maggiore controllo sugli ingredienti utilizzati e sulle quantità di sale presenti.

I dadi industriali possono contenere aromi aggiunti, esaltatori di sapidità o grassi in eccesso, che alcune persone preferiscono limitare. Ciò non significa che ogni prodotto confezionato sia però di bassa qualità, ma leggere le etichette resta sempre importante.

Nel caso della preparazione casalinga, invece, si può scegliere quali verdure adoperare e creare combinazioni personalizzate in base alle esigenze.

Per esempio, si possono aggiungere:

curcuma, per un gusto più speziato;

peperoncino, per dare maggiore intensità;

erbe aromatiche fresche come rosmarino e salvia;

porri o finocchi, per un sapore più delicato.

La consistenza anche può cambiare: c’è chi preferisce un dado cremoso e chi invece punta a una versione più asciutta e concentrata. Ma l’aspetto più interessante resta la versatilità, perché il dado vegetale fatto in casa permette di valorizzare gli ingredienti semplici.

Ed è anche un modo per evitare gli sprechi, adoperando ortaggi, spezie e aromi che magari andrebbero buttati. Le bucce delle verdure, ad esempio, sono uno scarto che può diventare una vera e propria risorsa, donando sapore e profumo al nostro insaporitore naturale.