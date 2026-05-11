Dani Alves è stato per anni uno dei volti più riconoscibili del calcio mondiale: con il Barcellona ha vinto praticamente tutto, diventando simbolo dell’epoca dominata dal tiki-taka, dalla Champions League e dai grandi campioni brasiliani. Oggi però la sua vita sembra appartenere a un universo completamente diverso.

Dopo il carcere, il processo per violenza sessuale e l’assoluzione arrivata in appello nel 2025, l’ex terzino ha scelto una strada inattesa: quella della fede evangelica. Negli ultimi mesi è infatti apparso in grandi eventi religiosi, parlando pubblicamente della propria conversione spirituale e del rapporto con Dio.

La nuova vita di Dani Alves dopo il calcio

Lontano dai campi di calcio e dai riflettori sportivi, Dani Alves ha iniziato a costruire una nuova immagine. Negli ultimi tempi condivide spesso sui social citazioni bibliche e messaggi legati alla fede cristiana. Un cambiamento netto rispetto al personaggio esuberante e provocatorio che il pubblico aveva conosciuto durante la sua carriera calcistica.

Durante “The Change Madrid 2026”, grande raduno evangelico organizzato allo stadio Metropolitano di Madrid, l’ex calciatore ha raccontato davanti a migliaia di persone il dolore vissuto negli ultimi anni e il percorso spirituale che avrebbe cambiato completamente la sua visione della vita. Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro dei social e dei media internazionali. “Ho trovato Gesù” è diventata la frase simbolo della sua nuova fase personale.

“Ho perso tutto, ma ho trovato Gesù”

Durante il suo intervento, Dani Alves ha parlato apertamente del periodo trascorso in carcere dopo l’arresto avvenuto nel gennaio 2023. L’ex difensore ha raccontato di aver vissuto mesi estremamente duri, spiegando però che proprio in quel momento avrebbe trovato un nuovo significato spirituale.

“Ho trascorso 14 mesi in prigione, ma è lì che Cristo mi ha liberato”, ha dichiarato davanti al pubblico. Una frase che sintetizza il modo in cui oggi interpreta quella parte della sua vita. L’ex giocatore ha anche spiegato che il successo sportivo non rappresenta più il centro della sua esistenza. “So cosa significa giocare davanti a 80mila persone, ma nulla di questo mi impressiona più”, ha raccontato.

Dalla carriera leggendaria allo scandalo giudiziario

Prima della vicenda giudiziaria, Dani Alves era considerato uno dei terzini più forti e vincenti della storia del calcio moderno. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, conquistando decine di trofei tra campionati nazionali, coppe e Champions League.

La sua immagine pubblica è però cambiata radicalmente dopo le accuse di violenza sessuale legate a un episodio avvenuto in una discoteca di Barcellona nel 2022. Nel gennaio 2023 il brasiliano era stato arrestato e posto in custodia cautelare perché ritenuto a rischio fuga. A febbraio 2024 era arrivata la condanna di primo grado a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale, oltre a una serie di pene accessorie e a un risarcimento economico nei confronti della donna che lo aveva accusato. Poche settimane dopo, Dani Alves era stato scarcerato dietro pagamento di una cauzione da un milione di euro.

L’assoluzione in appello e il nuovo inizio

Nel marzo del 2025 il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna ha annullato all’unanimità la condanna di primo grado. Secondo i giudici, alcune prove risultavano insufficienti e il precedente verdetto presentava incongruenze e contraddizioni.

La vicenda giudiziaria non si è però conclusa completamente, perché la Procura di Barcellona e l’avvocata della donna hanno successivamente presentato ricorso alla Corte Suprema spagnola. Nonostante questo, la vita pubblica di Dani Alves sembra ormai essersi spostata su un piano completamente diverso rispetto al passato. Oggi l’ex calciatore parla quasi esclusivamente di fede,redenzione e cambiamento interiore.

Un Dani Alves irriconoscibile rispetto al passato

Per oltre vent’anni Dani Alves è stato associato all’immagine del campione istrionico, provocatorio e sempre al centro dell’attenzione. Oggi invece appare molto più riflessivo e concentrato su temi spirituali. Durante l’evento di Madrid ha definito sé stesso ancora “pazzo”, ma ha aggiunto sorridendo: “Adesso sono pazzo per Dio”.