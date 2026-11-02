Da circa un mese vive nei pressi dell’aeroporto di Napoli, trascorrendo le giornate vicino ai terminal e cercando un riparo per la notte. Si fa chiamare Daniel, dice di avere 25 anni e di essere svedese, ma della sua vita precedente racconta soltanto pochi frammenti. Non sembra intenzionato a lasciare Capodichino, nemmeno quando qualcuno gli offre la possibilità di ricevere aiuto e tornare nel proprio Paese.

La sua storia è stata raccontata dalla Tgr Campania di RaiNews, che ha raccolto anche la testimonianza di Pierluigi Petrone, console onorario della Svezia. Attorno al giovane si è creata una piccola rete di persone che cercano di assisterlo, ma restano numerose domande sulla sua identità, sul viaggio che lo ha portato in Italia e sulle ragioni della sua permanenza in aeroporto.

Chi è Daniel, il giovane svedese che vive all’aeroporto di Napoli

Daniel è un ragazzo biondo, che qualcuno ha soprannominato il Chris Martin di Capodichino per la somiglianza con il cantante dei Coldplay. Secondo le ricostruzioni, il giovane si troverebbe a Napoli da circa sei mesi, anche se soltanto nell’ultimo mese avrebbe cominciato a trascorrere stabilmente le proprie giornate nell’area aeroportuale.

La sua presenza è diventata familiare a chi frequenta lo scalo. Durante il giorno rimane vicino alle vetrate e agli spazi dei terminal, mentre di notte cerca riparo sotto una tettoia. Condivide parte di questa difficile quotidianità con Samir, un’altra persona che da tempo vive nei pressi dell’aeroporto.

Nonostante le condizioni in cui si trova, Daniel mantiene un atteggiamento riservato. Parla poco, evita di raccontare la propria storia e ringrazia chi gli offre qualcosa da mangiare o degli indumenti. A colpire chi cerca di aiutarlo è soprattutto la sua apparente determinazione a rimanere lì, in un luogo normalmente associato alle partenze e agli arrivi, ma che per lui sembra essere diventato un punto di riferimento.

Il viaggio in Italia, il presunto pestaggio e i ricordi frammentari

Le informazioni sul passato di Daniel sono ancora incomplete. Il giovane racconta di essere arrivato in Italia come turista e di aver soggiornato inizialmente a Roma. Durante questa permanenza, secondo quanto riferito da lui stesso, avrebbe subito un’aggressione per strada.

Dopo quell’episodio sarebbe arrivato a Napoli, dove avrebbe progressivamente perso i contatti con la propria vita precedente. Non è chiaro che cosa sia realmente accaduto durante il viaggio, né se il presunto pestaggio sia collegato alle difficoltà che Daniel manifesta nel ricostruire il proprio passato.

L’intervento del console svedese e il rifiuto di tornare a casa

La situazione del giovane ha attirato anche l’attenzione del console onorario di Svezia, Pierluigi Petrone, che ha cercato di stabilire un contatto con lui. Vedendolo esposto al freddo, il console gli ha acquistato una giacca con cappuccio, nel tentativo di offrirgli un aiuto concreto e avvicinarlo gradualmente. L’obiettivo è anche capire se in Svezia ci siano familiari o conoscenti che lo stanno cercando e che potrebbero essere preoccupati per la sua scomparsa. Daniel, però, non sembra interessato alla prospettiva di rientrare nel Paese d’origine.

Secondo i racconti, il giovane respinge le proposte di aiuto finalizzate al ritorno a casa, mantenendo un atteggiamento tranquillo ma deciso. Non reagisce con aggressività e non cerca lo scontro con chi gli si avvicina. Semplicemente, evita di approfondire il discorso e non manifesta la volontà di partire. Un comportamento che rende particolarmente difficile comprendere quali siano le sue intenzioni e come intervenire nel rispetto delle sue scelte.

La richiesta di un paio di scarpe nuove

Tra i particolari più significativi della vicenda c’è una richiesta molto semplice. Quando gli viene domandato di cosa abbia bisogno, Daniel non parla di un biglietto aereo, di un alloggio o di un viaggio verso la Svezia. Chiede soltanto un paio di scarpe nuove.

È un dettaglio che racconta qualcosa della sua condizione attuale: trascorre gran parte del tempo camminando e sembra concentrarsi soprattutto sulle necessità immediate. Non sappiamo se abbia qualcuno che lo aspetta, se abbia mantenuto contatti con la famiglia o se esistano persone in grado di aiutarlo a ricostruire il suo percorso.

Allo stesso modo, non è possibile stabilire perché abbia scelto proprio l’aeroporto di Napoli come luogo in cui fermarsi. Per chi lo incontra a Capodichino, la speranza è che il giovane possa ricevere il sostegno di cui ha bisogno e ritrovare, se lo vorrà, un collegamento con la propria vita precedente.