VIRALI 10 SETTEMBRE 2025

Davanti al sub appare un misterioso 'punto di domanda'

Davanti ad un sub immerso nelle acque delle Mauritius è apparso un misterioso punto di domanda: di cosa si è trattato realmente?

Lo strano animale apparso di fronte all’uomo è una ‘cinta di Venere’, un invertebrato marino gelatinoso e trasparente, con la forma di nastro lungo fino a due metri e noto con il nome scientifico di “Cestus veneris”.

Diffuso anche nel Mediterraneo, si nutre prevalentemente di zooplancton, che cattura con file di ciglia vibranti e cellule adesive.

Nonostante la sua somiglianza con le meduse, non possiede tentacoli urticanti e non è quindi pericoloso per l’uomo.

Video tratto da: IPA / Ian Haggerty RSA via ViralHog

