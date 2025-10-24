VIDEO
CURIOSITÀ 24 OTTOBRE 2025

Déjà-vu: il mistero del “già visto” spiegato dalla scienza

Mai sentito parlare di déjà-vu? Se anche il nome non dovesse risultare familiare, si tratta di un’esperienza che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita. Già, in poche parole è l’impressione di avere già vissuto un momento che però sappiamo essere nuovo. Ma come è possibile?

Va specificato subito che il confine tra scienza e teorie bizzarre è piuttosto labile, il che significa che sull’argomento si è detto davvero di tutto. Per questo vale la pena partire da una buona definizione, così da iniziare a capire di cosa si tratta.

Che cos’è il déjà-vu: il significato del termine

Il termine déjà-vu, a volte scritto dejavu, proviene dalla lingua francese e significa “già visto”. È definito come la sensazione soggettiva, in un momento presente, di aver già vissuto quella stessa situazione, pur sapendo, in modo razionale, che non è possibile.

La durata è breve, si parla di pochi secondi, ma l’esperienza può lasciare strascichi a lungo termine, come la sensazione di turbamento.

Per quanto riguarda la frequenza, alcuni studi indicano che circa il 97% delle persone lo ha sperimentato almeno una volta nella vita. Altri dati parlano del 60% o del 70%, ma le percentuali restano comunque alte.

È sempre la scienza a sostenere che l’esperienza di déjà-vu sia più comune tra i giovani e tenda a diminuire con l’età. Ma, a oggi, il punto centrale del discorso, ossia perché avviene e perché questi “salti della mente” si verifichino, resta ancora irrisolto.

Una spiegazione scientifica

L’universo medico, psicologico e neuropsichico, come accennato, sebbene si affanni a condurre studi ed esperimenti, non ha ancora una spiegazione unica e definitiva per il déjà-vu. Ma ci sono alcune evidenze interessanti.

C’è chi pensa che derivi da un’anomalia nel sistema della memoria: un processo di familiarità viene attivato senza che sia possibile richiamare un ricordo specifico. Per cui niente aspetti profetici o esoterici in questa reazione della mente, ma solo una pacifica alterazione dei ricordi.

Una teoria è quella della percezione divisa (split-perception). L’informazione sensoriale viene percepita due volte in rapida successione, la prima “sottile” e la seconda conscia, generando un senso di familiarità errata.

Un’altra linea è quella del conflitto fra familiarità e novità. La mente riconosce qualcosa come familiare, ma nello stesso tempo sa che è nuovo e questo conflitto genera la sensazione di déjà-vu.

Perché avviene un déjà-vu: le 8 teorie più famose

La medicina non è l’unica ad aver provato a spiegare a cosa siano dovuti i déjà-vu e in rete impazzano tante ipotesi. Abbiamo selezionato otto teorie sui déjà-vu, alcune piuttosto bizzarre e pittoresche, altre invece con più solide basi scientifiche:

  1. la mente potrebbe ingannarci creando una falsa familiarità quando riconosce situazioni simili ad altre già vissute;
  2. il cervello potrebbe costruire un ologramma mentale di esperienze passate sovrapponendolo alla realtà presente;
  3. la doppia registrazione di un’informazione nella memoria potrebbe generare un ricordo duplicato della stessa esperienza;
  4. il déjà-vu potrebbe derivare da un disallineamento tra coscienza e subcoscienza che produce percezioni discordanti;
  5. la teoria degli universi paralleli sostiene che il déjà-vu nasca da una vita simultanea in un mondo alternativo;
  6. secondo alcune ipotesi il déjà-vu creerebbe collegamenti temporanei con altre dimensioni rendendo le barriere più sottili;
  7. la reincarnazione interpreta il déjà-vu come il riaffiorare di esperienze appartenute a vite precedenti;
  8. per l’Università di Sant’Andrews il déjà-vu rappresenta una verifica del corretto funzionamento della memoria, una sorta di check up automatico.

