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LIFESTYLE 03 GIUGNO 2026

Delfino arenato sugli scogli: l'emozionante salvataggio

Redazione Virgilio Video

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Una coppia che passeggiava nei pressi di Castillo del Romeral, a Gran Canaria, ha soccorso un cucciolo di delfino arenatosi sugli scogli e senza le forze necessarie per tornare in acqua.

Troppo debole per ritornare in mare, l’animale è stato accuratamente sistemato in una pozza di marea dalla coppia, in attesa dell’arrivo delle autorità.

Una volta sul posto, gli operatori della hanno preso in mano la situazione, dando al giovane delfino una possibilità di sopravvivenza e riportandolo in mare.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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