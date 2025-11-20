Il delitto del trapano è un caso di omicidio, avvenuto nella notte del 5 settembre 1995, in Vico degli Indoratori 64R, nel centro storico di Genova. La vittima si chiamava Luigia Borrelli, 42 anni, ex infermiera, nota anche col nome di “Antonella”, prostituta nel carruggio dove è stata assassinata. Il delitto prende il nome dall’utensile usato per uccidere la donna ed è ricordato come uno dei più efferati casi commessi nel capoluogo ligure.

Come è stata uccisa Luigia Borrelli

Luigia Borrelli era nata in Sardegna e si era trasferita a Genova alla fine degli anni Settanta per lavorare come infermiera all’ospedale San Martino. La donna era andata a convivere con un magazziniere divorziato, Mario Arnaldo Andreini, da cui ebbe due figli.

L’uomo si indebitò con degli usurai per 250 milioni di lire per aprire un bar in città. Nel febbraio 1990 Andreini morì per un infarto e i debiti e il mantenimento dei figli ricadde su Luigia. La donna, minacciata e pressata dagli usurai, fu costretta a licenziarsi come infermiera per cominciare a prostituirsi.

Per svolgere la nuova professione, Luigia assunse il nome fittizio di “Antonella” e prese anche in affitto un fondo nel carrugio di Vico degli Indoratori al numero 64, a pochi passi dalla cattedrale di San Lorenzo, dove poter esercitare.

Nel quartiere del Molo riuscì a crearsi un giro di clientela piuttosto vasto che le permetteva di pagare affitto e usura, attirandosi anche le antipatie di altre prostitute sotto protettore. Ai figli raccontava di fare la badante presso un’anziana signora, Adriana Fravega, che era un’ex prostituta proprietaria del fondo dove Luigia organizzava gli appuntamenti.

Il 5 settembre 1995, “Antonella” andò fare colazione al bar, verso le 10.30 del mattino, all’angolo tra Piazza Carloforte e via Bonifacio a Genova, a pochi passi da casa sua, come era sua abitudine. Intorno all’una del pomeriggio, la donna venne vista in una pizzeria dove mangiava abitualmente, vicino a vico Indoratori e un’ora dopo in un bar di Piazza San Matteo, in compagnia di un’altra prostituta.

Da quel momento non si ebbero più notizie di Luigia fino alla mattina del 6 settembre quando, su richiesta della figlia Francesca di 19 anni, che non aveva visto rientrare a casa la madre, la proprietaria dell’appartamento in affitto andò a controllare il fondo in vico Indoratori.

Fravega riuscì a entrare nel locale alle 8:30 grazie all’intervento dei carabinieri. All’interno c’era il cadavere di Borrelli ricoperto di sangue, in un ambiente messo a soqquadro da quella che era stata una lotta tra aggressore e vittima.

La donna presentava i denti spezzati, diverse ecchimosi e un trapano conficcato in gola. Nessuna delle dieci ferite (compresa quella inferta col trapano) risultarono essere state immediatamente mortali. Dall’autopsia emerse che Luigia sarebbe stata aggredita tra le 21 e le 23 della sera precedente e sarebbe morta successivamente per le gravi ferite riportate.

Le indagini e il mistero sull’omicidio

Le indagini sull’omicidio di Luigia Borrelli videro una serie di persone indiziate. Il primo fu il primogenito della donna, un ragazzo disoccupato che aveva alzato le mani sulla madre ed era stato visto in compagnia di personaggi della malavita locale. Non essendoci prove, il giovane venne presto rilasciato.

Gli investigatori si spostarono su un elettricista, Ottavio Salis, anche lui sardo, 52 anni, residente a Teglia, sposato con due figli. L’uomo era stato cliente di Borrelli e si stava occupando della ristrutturazione del monolocale in cui operava. Il trapano trovato sul luogo del delitto era il suo.

Durante gli interrogatori, l’uomo si contraddisse più volte, inoltre sul corpo presentava dei graffi che non riuscì a giustificare. Venne richiesto l’esame del DNA e, qualche giorno dopo, Salis si suicidò. In tasca aveva cinque biglietti scritti di suo pugno indirizzati al maresciallo che lo aveva interrogato, alla moglie, ai familiari, agli amici e all’avvocato dove diceva di essere innocente. Una settimana dopo l’esame del DNA gli diede ragione.

Le indagini si rivolsero anche mondo della prostituzione extracomunitaria, dello spaccio di droga e dell’usura, ma senza particolari risultati. Il 25 marzo 1996 fu trovata misteriosamente senza vita anche Adriana Fravega.

Nell’agosto 2004 arrivò una lettera alla Procura di Genova in cui c’era scritto: “Sono io il mostro del trapano. Anni fa ho compiuto un omicidio, non sono mai stato preso. Ho paura di finire per sempre in galera, la mia vita sta cambiando”. La lettera era considerata credibile poiché forniva elementi che solo l’assassino poteva conoscere, ma sul francobollo non vi era traccia di saliva, lasciando agli inquirenti solo ipotesi e un delitto irrisolto.

La svolta recente nelle indagini

Nel 2022, dopo aver visto un programma in cui si ricostruiva il delitto del trapano, la figlia di un’ex collega di Luigia Borrelli riferì di ricordarsi di un primario dell’ospedale San Martino che nei giorni successivi al delitto era venuto al lavoro pieno di lividi e graffi, che era stato un cliente della donna e che sarebbe stato da lei ricattato economicamente. Nel 2023 le indagini vennero quindi riaperte con nuovi esami del DNA che scagionarono l’uomo, morto nel 2021, insieme a tutti i sospettati degli anni successivi al delitto.

Il 9 settembre 2024, la polizia e la Guardia di Finanza hanno identificato un nuovo sospettato per il delitto: Fortunato Verduci, dipendente ultrasessantenne di una carrozzeria di Staglieno che, all’epoca dei fatti, aveva trent’anni.

Gli investigatori della squadra mobile sarebbero risaliti proprio a Verduci tramite il patrimonio genetico di un suo lontano parente nel carcere di Brescia. Sono state trovate tracce salivari ed ematiche dell’uomo proprio in vico degli Indoratori 64, localizzate in tutti i punti fondamentali che hanno segnato le fasi dell’aggressione e dell’omicidio.

All’epoca Borrelli guadagnava molto bene, tra le 400 e le 500mila lire al giorno, mentre Verduci era pieno di debiti e ludopatico. Oltre alle tracce di DNA, sarebbe emerso che l’uomo, in un’intercettazione telefonica, avrebbe affermato di aver ucciso Borrelli “per passatempo” colpendola con uno sgabello e infierendo su di lei col trapano.

Nel febbraio 2025 nuove analisi hanno confermato che il profilo genetico sarebbe stato unicamente compatibile con quello di Fortunato Verduci. La Suprema corte ha però respinto il ricorso della Procura genovese sul mancato arresto dell’imputato.

Con un’ulteriore analisi del trapano usato per il delitto, nell’ottobre 2025 la genetista incaricata dell’esame ha dichiarato di non avervi individuato alcuna traccia del DNA di Verduci. Sono stati rilevati invece altri due profili genetici, uno dei quali è stato chiamato “profilo Maschio”, l’unico leggibile in quanto presenterebbe un numero considerato sufficiente di marcatori.

Un esponente della malavita genovese ha poi fornito agli inquirenti un’ipotesi diversa dall’accusa: la morte di Borrelli sarebbe stata un’esecuzione legata a un debito con la “mala” per 150 milioni di lire con un parente stretto di Verduci. A trent’anni dal delitto, i dubbi restano ancora tanti e, attualmente, non è ancora stato individuato con certezza il movente e il possibile assassino.