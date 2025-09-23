Demolizione da record: otto torri di raffreddamento distrutte insieme

Una demolizione da primato quella effettuata dall’azienda Brown & Mason sull’impianto della Cottam Power Station in Nottinghamshire, Inghilterra.
L’azienda di demolizioni ha fatto crollare contemporaneamente tutte e otto le torri di raffreddamento della centrale, stabilendo un record certificato dalla Guinness World Records per più torri di raffreddamento demolite con esplosioni controllate.
La britannica Brown and Mason Group Limited è una delle più grandi aziende europee di demolizione, smantellamento e decontaminazione dei siti industriali.
Video tratto da: Brown and Mason Group Limited