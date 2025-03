Denny Méndez oggi, cosa fa adesso la Miss Italia delle polemiche

Miss Italia 1996 ha stabilito una sorta di spartiacque per il celebre concorso di bellezza e non solo per quello. La vittoria di Denny Méndez, prima ragazza di colore ad aggiudicarsi il titolo, ha scatenato polemiche che oggi, a quasi 30 anni di distanza, suonano sempre più come stucchevoli.

È altresì vero che, se tanta strada è stata fatta nella comprensione e nell’accettazione che la nazionalità non possa dipendere dal colore della pelle, ancora molto resta da fare. Basti pensare ai casi di sportivi italiani che ancora parte dell’opinione pubblica non giudica degni di sventolare il tricolore esclusivamente per il colore dell’epidermide.

A essere travolta da tutte queste polemiche in un’epoca dove la suscettibilità di fronte a questi argomenti era più aspra di quanto non sia oggigiorno, è stata suo malgrado proprio Denny Méndez. Che fine ha fatto dopo quella chiacchierata vittoria? Méndez ha saputo reinventarsi nel mondo della tv e del cinema come apprezzata attrice.

La vittoria a Miss Italia e le polemiche

Settembre 1996. Una allora 18enne Denny Méndez trionfa a Miss Italia. Un successo che porta con sé “inevitabili” polemiche. Le origini domenicane della ragazza pongono interrogativi sul fatto che la giovane donna potesse o meno partecipare al concorso.

Durante le selezioni, il giurato Giuseppe Ferlito fece un commento alquanto controverso: “Se vince una ragazza nera, è la fine di Miss Italia perché la nostra bellezza è un’altra”, le parole del regista. Questa frase provocò un forte sdegno, e lo stesso Ferlito fu costretto a scusarsi. Anche alcuni sostenitori del concorso ritenevano che la vittoria di Denny non rappresentasse la “tipica bellezza italiana”, mentre altri la consideravano un segnale positivo di cambiamento e inclusione. La stampa si divise tra chi difendeva il risultato e chi lo criticava, spesso con toni razzisti.

L’elezione di Denny Méndez a Miss Italia fu determinata anche dal televoto, che le assegnò una grande quantità di preferenze. Questo fu visto come un segno del cambiamento culturale in Italia, con un pubblico più aperto alla diversità rispetto a una parte della giuria tradizionalista.

In alcune interviste rilasciate negli anni successivi, Denny Méndez ha affermato di non essersi fatta turbare dalle contestazioni. Inoltre, ha sottolineato come la sua vittoria abbia rappresentato un momento di svolta, contribuendo a una maggiore inclusività nella società italiana. Denny ha anche espresso il desiderio che la sua esperienza potesse servire da esempio per le future generazioni, incoraggiando l’accettazione delle differenze culturali e etniche. A quasi 30 anni di distanza possiamo affermare che, su questo argomento, qualcosa è stato fatto, ma tanto ancora resta da fare.

Denny Méndez: la vita privata dell’ex modella

Denny Andreína Méndez de La Rosa, nota semplicemente come Denny Méndez nasce a Santo Domingo il 20 luglio 1978. Si trasferisce in Italia ancora bambina insieme alla madre, che cercava migliori opportunità di vita e un futuro più stabile per la figlia. Cresciuta a Montecatini Terme, Denny Méndez frequenta la scuola per diventare operatrice turistica e si integra perfettamente nella società italiana. Da sempre considera l’Italia la sua casa e sviluppa da subito una forte connessione con la cultura del Paese.

La sua bellezza non passa inosservata. All’età di 14 anni partecipa alle sue prime sfilate, organizzate da alcuni brand di abbigliamento piuttosto importanti. È nota per essere diventata la prima Miss Italia di origini non italiane. Un anno dopo quella vittoria, nel 1997, giunge quarta a Miss Universo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Denny ha una lunga relazione con il produttore cinematografico Oscar Generale. Dal loro matrimonio, il 9 settembre 2016 nasce India Nayara. In seguito la coppia divorzia. Nel marzo 2024, Denny Méndez inizia una relazione con Gerolamo Cangiano, politico e deputato della Repubblica Italiana, anche lui con un matrimonio alle spalle e due figli. Cangiano è noto anche per aver avuto una relazione con la soubrette italiana Valeria Marini. Attualmente, è componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport e della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

La carriera di Denny Méndez dopo Miss Italia

Denny Méndez ha avuto l’intelligenza di andare oltre gli attacchi e le polemiche seguite alla sua partecipazione annessa di vittoria a Miss Italia. Lo ha fatto a soli 18 anni, dimostrando una forza interiore non comune in relazione alla tenera età. Quella stessa determinazione le è stata d’aiuto anche per costruire una carriera che va oltre la bellezza. Certo, inutile negare che l’avvenenza giochi un ruolo importante nel cinema, ma non può essere unica prerogativa per una professionista. La bellezza prima o poi svanisce, è una regola che vale per tutti. E per chi decide di intraprendere quel tipo di carriera ha un valore ancora più importante.

Denny Méndez ha sempre avuto le idee piuttosto chiare su cosa avrebbe fatto “da grande”. Dopo la vittoria a Miss Italia e dopo aver intrapreso la carriera da modella, studia per lungo tempo con Francesca de Sapio presso il Teatro Duse di Roma. Nel 2003 recita nel film Il ronzio delle mosche e nella fiction Chiaroscuro, insieme a Nino Manfredi. Dal 2003 al 2005 è nel cast della soap Un posto al sole nel ruolo di Barbara Cifariello.

Riesce a ritagliarsi anche uno spazio nel cinema internazionale, con un piccolo ruolo nel film Ocean’s Twelve, al fianco di attori come George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Nel 2019 ha una parte nel film Trading Paint – Oltre la leggenda, con John Travolta. Nell’autunno del 2005 posa insieme ad altre 12 showgirl per il calendario Women for Planet, realizzato dal fotografo Enrico Ricciardi, in cui parte del ricavato viene devoluto all’associazione ambientalista forPlanet per la tutela delle foreste boliviane.