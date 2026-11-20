Chi non vorrebbe un robot che fa il bucato al posto suo? Ebbene, il sogno sta diventatndo realtà: arrivano da Shanghai le immagini di robot umanoide su ruote di ACE Robotics che fa il servizio lavanderia in un hotel.
Gli ospiti ordinano il ritiro tramite un’app sul loro smartphone e il robot raccoglie i loro vestiti, li porta in lavanderia e, quando sono pronti, li riporta in camera.
L’azienda produttrice afferma che il robot utilizza un sistema di intelligenza artificiale “a doppio cervello” per capire al meglio gli spazi reali d’ingombro e di azione.
Il robot è in fase di test finale: restano da superare definitivamente due tipologie di problematiche, quella relativa ai tempi di elaborazione, ancora lenti, e ai margini di errore, ancora tutt’altro che minimali.
Video tratto da: IPA / KameraOne