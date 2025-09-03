Trovare l’anello di fidanzamento perfetto è il sogno di molti innamorati. Ma Micherre Fox, 31 anni, non voleva semplicemente ricevere un diamante dal suo compagno, voleva trovarlo con le proprie mani. Così ha deciso di partire da Manhattan per raggiungere l’Arkansas, negli Stati Uniti, e trascorrere tre settimane nel Crater of Diamonds State Park, l’unico parco nazionale al mondo in cui chiunque può scavare e tenere ciò che trova. La sua missione? Trovare la pietra che sarebbe diventata il simbolo del suo amore.

Tre settimane di scavi sotto il sole dell’Arkansas

L’idea è nata due anni fa, quando lei e il fidanzato, Trevor Ballou, hanno iniziato a parlare di matrimonio. Micherre voleva che il diamante per il suo anello fosse unico, non solo per il valore economico, ma soprattutto per quello simbolico. Trevor ha accettato di aspettare, lasciandole tutto il tempo necessario per realizzare il suo desiderio.

Il Crater of Diamonds State Park, vicino alla cittadina di Murfreesboro, è una meta famosa tra i cercatori di gemme: 37,5 acri di terreno vulcanico, dove chiunque può scavare alla ricerca di tesori nascosti. Armata di tenda, attrezzi da scavo e una buona dose di determinazione, Micherre ha iniziato la sua avventura l’8 luglio 2025.

Per settimane ha trovato soltanto quarzo, mica e piccoli frammenti di pietra, senza nessuna traccia di diamanti. Fino al 29 luglio, il suo ultimo giorno di ricerca: camminando lungo la West Drain, ha notato un riflesso insolito sulla terra. Una luce che le è sembrata quella di un filo di ragnatela bagnato di rugiada. Avvicinandosi, ha scoperto che era una pietra dalla lucentezza particolare, diversa da tutte le altre.

La conferma ufficiale: è un diamante vero

Micherre ha portato la pietra al Diamond Discovery Center del parco. Lì, gli esperti hanno confermato: era un diamante bianco da 2,3 carati, liscio, luminoso e raro. La 31enne ha raccontato di aver reagito con un misto di incredulità ed emozione. Il diamante, ribattezzato Fox-Ballou Diamond, è il terzo più grande trovato nel parco nel 2025 e uno dei 366 registrati solo quest’anno.

Tornata a Manhattan, Micherre ha consegnato la pietra al fidanzato. Ora Trevor dovrà far trasformare quel diamante in un anello speciale e, come ha raccontato scherzando, dovrà anche trovare un modo per essere all’altezza di un gesto così romantico. Micherre è stata sicuramente determinata e anche fortunata: ha trovato il suo diamante sulla Terra, ma nell’universo ci sono luoghi dove i diamanti potrebbero cadere dal cielo: la scoperta di Urano e Nettuno lo dimostra.

Un parco unico al mondo, e in Italia?

Il Crater of Diamonds State Park è un luogo leggendario. Ogni anno oltre 160mila visitatori tentano la fortuna, e dal 1906 sono stati trovati più di 75mila diamanti. Alcuni sono diventati famosi, come l’“Uncle Sam”, un diamante da 40,23 carati scoperto nel 1924, il più grande mai trovato negli Stati Uniti. Secondo gli esperti, i diamanti della zona si sono formati oltre tre miliardi di anni fa, a 100 chilometri di profondità, e sono stati portati in superficie da un’eruzione vulcanica. Si tratta di un posto unico al mondo, ma la ricerca di gemme naturali potrebbe avere presto un’alternativa sorprendente: alcuni scienziati stanno creando diamanti partendo dalla plastica.

In Italia non esiste un “Crater of Diamonds” dove scavare e tenersi la gemma trovata. Anzi: i ritrovamenti preziosi, specie fossili, reperti archeologici o minerali, sono considerati patrimonio nazionale e il loro possesso è vietato per legge. Raccogliere fossili in Italia è illegale e chi li trova non può pensare di portarli a casa: si potrebbe finire nei guai.