Dietro di lui l'inferno di fiamme: si lancia dal quarto piano per salvarsi

Una decisione obbligata: con le fiamme che stavano divorando l’appartamento, un uomo ha deciso di lanciarsi dal quarto piano di un palazzo per salvarsi, riuscendoci grazie ad un cuscino gonfiabile approntato dai vigili del fuoco.
La drammatica scena è stata ripresa nel complesso residenziale Kaszubskie a Wejherowo, nella regione settentrionale della Pomerania, in Polonia.
Il video mostra le fiamme che si sprigionano dall’appartamento mentre l’inquilino si trova sul balcone con l’inferno che infuria proprio alle sue spalle. Intanto, un vigile del fuoco dirige un potente getto d’acqua verso le fiamme, per permettere all’uomo intrappolato di non essere bruciato e mettersi in salvo.
Dopo un attimo di esitazione sul balcone, l’uomo si fa forza, scavalca la ringhiera e salta sul cuscino gonfiabile di salvataggio posizionato dai vigili del fuoco, per essere poi immediatamente trasportato in ospedale, dove non gli sono state riscontrate ferite gravi.
Altre nove persone, tra cui un bambino, sono state evacuate dall’edificio mentre sei squadre di vigili del fuoco combattevano l’incendio, le cui cause non sono state ancora chiarite.
Video tratto da: IPA / KameraOne