Prima di un prelievo del sangue, la raccomandazione più comune è evitare di mangiare per 8-12 ore. Ormai lo facciamo d’abitudine, senza neanche pensarci troppo. Ma questa precauzione è davvero necessaria per tutti gli esami?

Uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, condotto da ricercatori della University of Ulsan College of Medicine di Seul, in Corea del Sud, ha esaminato milioni di risultati di laboratorio per capire quanto il tempo trascorso dall’ultimo pasto possa influenzare i valori delle analisi. I risultati suggeriscono che il digiuno non sia indispensabile in ogni situazione e che le indicazioni dovrebbero essere definite in base ai parametri da misurare.

Digiuno per le analisi, cosa dice lo studio su 101mila pazienti

I ricercatori hanno esaminato i dati raccolti tra febbraio 2021 e dicembre 2023 in un ospedale universitario vicino a Seul. Lo studio ha coinvolto 101.148 adulti e analizzato oltre 9,7 milioni di risultati, relativi a 372 tipi di esami.

Per capire se il digiuno facesse la differenza, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: chi aveva mangiato meno di 8 ore prima del prelievo, chi non mangiava da 8-12 ore e chi era a digiuno da oltre 12 ore.

I primi risultati hanno mostrato differenze significative per 27 dei 121 parametri esaminati. Tuttavia, confrontando le analisi ripetute sulle stesse persone, soltanto 10 parametri hanno confermato queste differenze. Questo significa che, in alcuni casi, i risultati potevano dipendere anche da altri fattori, non soltanto dal tempo trascorso dall’ultimo pasto.

Tra i valori più influenzati dal digiuno ci sono quelli della glicemia, dei trigliceridi, della gamma-glutamil transferasi (GGT), un enzima utilizzato anche per valutare la funzionalità del fegato, e della lipasi, coinvolta nella digestione.

Nelle persone che avevano mangiato nelle 8 ore precedenti il prelievo, i valori della glicemia erano più alti del 10,8% e quelli dei trigliceridi del 20,1%. Per la lipasi, la differenza raggiungeva il 36,4%, mentre per la GGT era del 14,8%.

Un altro dato interessante riguarda chi aveva digiunato per più di 12 ore: rispetto a chi era rimasto a stomaco vuoto per 8-12 ore, non sono emerse differenze che superassero le soglie stabilite per valutare la prestazione analitica. Digiunare più a lungo, quindi, non ha mostrato vantaggi significativi per gli esami considerati nello studio.

Quali esami richiedono il digiuno e quali no: la nuova risposta della scienza

Non tutti gli esami del sangue rispondono allo stesso modo all’alimentazione. La glicemia e i trigliceridi, per esempio, possono variare dopo un pasto. Anche la lipasi e la GGT hanno mostrato valori diversi nelle persone che avevano digiunato per meno di 8 ore.

Per altri esami di routine, invece, la ricerca non ha confermato differenze rilevanti legate alla durata del digiuno. È il caso di diversi parametri dell’emocromo, degli indicatori della funzionalità renale e degli elettroliti, come sodio e potassio.

Questo non significa che si possa fare qualsiasi prelievo dopo aver mangiato. Lo studio è stato condotto in un solo ospedale e i suoi risultati non possono essere applicati automaticamente a tutti gli esami e a tutti i pazienti.

I ricercatori propongono piuttosto di stabilire quando digiunare in base al tipo di analisi, invece di applicare la stessa regola a tutti. In questo modo, si potrebbe evitare di rinunciare al cibo quando non è necessario, senza compromettere l’affidabilità dei risultati.

La possibilità di ridurre le ore di digiuno potrebbe essere utile soprattutto a chi deve sottoporsi spesso a controlli, rendendo più semplice organizzare i prelievi.

Per sapere se sia necessario presentarsi a stomaco vuoto, però, è sempre importante seguire le indicazioni del proprio medico o del laboratorio. Saranno loro a specificare se occorre digiunare e per quanto tempo, in base agli esami prescritti.