La XVIII edizione del Premio Biagio Agnes è stata segnata da un doppio momento destinato a far parlare. Da una parte il violento temporale che ha interrotto la registrazione della cerimonia in Piazza di Spagna, costringendo pubblico e ospiti a una pausa forzata. Dall’altra un siparietto che ha visto protagonisti Gerry Scotti e Stefano De Martino, uniti sul palco per lanciare una richiesta ai vertici di Rai e Mediaset sul futuro della programmazione televisiva. Tra imprevisti, ironia e applausi, la serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano ha comunque raggiunto il suo obiettivo e sarà trasmessa su Rai1 il prossimo 3 luglio.

Il diluvio ferma Mara Venier durante la registrazione del Premio Agnes

La serata del Premio Biagio Agnes ha dovuto fare i conti con il maltempo che, nella serata di giovedì 25 giugno, si è abbattuto sulla Capitale. Un violento acquazzone ha colpito Piazza di Spagna pochi minuti dopo l’inizio della registrazione, obbligando il pubblico, gli ospiti e i premiati a cercare riparo sotto i portici e le balconate della piazza. Dopo alcuni minuti di stop, la manifestazione è però ripresa regolarmente grazie anche alla prontezza di Mara Venier, che ha rassicurato tutti evitando che l’evento venisse rinviato.

La conduttrice ha poi raccontato l’accaduto sui social con il consueto spirito ironico, definendo quello che si è abbattuto su Roma un vero e proprio “diluvio universale”. Indossando un accappatoio per asciugarsi dopo la pioggia, Venier ha spiegato di essersi ricordata dell’esperienza vissuta anni fa durante una diretta televisiva a Lecce, circostanza che l’ha aiutata a gestire la situazione senza perdere la calma. Anche Alberto Matano ha scherzato sull’improvviso cambio del tempo, mentre la registrazione è proseguita fino alla conclusione. La cerimonia andrà in onda su Rai1 il 3 luglio e, come anticipato dalla stessa Venier, i telespettatori potranno assistere anche al curioso “prima e dopo” provocato dal temporale.

Gerry Scotti e Stefano de Martino insieme per anticipare l’inizio del prime time

Tra i momenti più commentati della serata c’è stato anche l’incontro sul palco tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. I due conduttori, protagonisti dell’attuale access prime time rispettivamente su Canale 5 e Rai1, hanno approfittato della presenza dei principali dirigenti televisivi per lanciare una proposta tanto ironica quanto significativa: accorciare la durata dell’access prime time e far iniziare la prima serata intorno alle 21:30.

La richiesta nasce da un tema molto discusso negli ultimi mesi su diversi canali di comunicazione, ovvero il progressivo slittamento dell’orario di inizio dei programmi di punta, spesso trasmessi ben oltre le 21:45. Sul palco del Premio Biagio Agnes, Scotti ha ribadito il messaggio rivolgendosi direttamente ai dirigenti presenti in platea, trovando il pieno sostegno di De Martino, che ha lasciato intendere come il tema sia già oggetto di riflessione all’interno delle aziende. A rendere ancora più divertente il momento è intervenuto anche Bruno Vespa, che con una battuta ha rilanciato: “Io finirei anche alle 21:15”. Un siparietto accolto con il sorriso dal pubblico, ma che ha riportato al centro dell’attenzione una questione molto sentita e voluta dai telespettatori di entrambe le reti.