Dimentica il freno a mano: carro attrezzi travolge tutto

Quando basta una disattenzione per innescare un disastro a catena. Tutto è nato quando una vettura caricata su un carro attrezzi si è staccata dal pianale di carico in un tratto in salita, costringendo l’autista a fermare il veicolo, a quanto pare azionando il freno a mano.

Purtroppo il freno a mano ha avuto un malfunzionamento e, mentre l’autista cercava disperatamente di risolvere in qualche modo la situazione, il camion ha iniziato a prendere velocità.

Scendendo dalla collina, il mezzo ha progressivamente ‘centrato’ in rapida sequenza una Ford Fiesta, che lo seguiva a pochi metri di distanza, un Fiat Siena parcheggiata nei pressi, e infine il cancello e la recinzione di una palazzina.

Nonostante l’entità dei danni, nessuno è rimasto ferito.

Video tratto da: IPA / KameraOne