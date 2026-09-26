I robot umanoidi stanno entrando sempre più spesso nelle dimostrazioni tecnologiche e, almeno per il momento, non sempre riescono a fare quello che ci aspetteremmo da una macchina del futuro. È il caso di una singolare sfida andata in scena il 22 settembre 2026 nello Zhejiang, in Cina, durante una fiera tecnologica.

Robot umanoidi lottano tra loro, ma il risultato è imbarazzante

Nel video condiviso da @Bǎishìkě’ài, i due robot si presentano sul ring con le braccia sollevate, proprio come due pugili pronti a iniziare l’incontro. Partono quindi i movimenti: pugni, rotazioni, schivate e continui spostamenti da una parte all’altra del ring.

La dimostrazione, però, prende rapidamente una piega surreale. I robot provano a colpirsi con diversi tipi di pugni, compresi alcuni montanti, ma nessuno riesce a trovare il bersaglio con precisione. Più che affrontarsi, finiscono per orbitare l’uno intorno all’altro, mentre i loro movimenti diventano progressivamente meno convincenti.

Il limite più evidente riguarda la gestione del movimento. Cambiare direzione, coordinare le braccia con le gambe e mantenere contemporaneamente la stabilità si rivela tutt’altro che semplice. I due automi continuano così a muoversi sul ring senza riuscire a trasformare la sequenza programmata in un vero combattimento.

Il pubblico assiste divertito a uno spettacolo decisamente diverso da un incontro di pugilato tradizionale. La scena può sembrare soltanto buffa, ma mostra anche una delle difficoltà della robotica umanoide: replicare un gesto umano non significa necessariamente riuscire a gestirlo con la stessa fluidità in una situazione dinamica.

Quali robot entreranno nelle nostre case in futuro

La vera sfida per gli umanoidi, però, potrebbe non essere un ring. È l’ambiente casalingo il contesto nel quale queste macchine potrebbero trovare una delle applicazioni più interessanti. La robotica destinata alla casa si sta sviluppando infatti su due fronti: macchine specializzate in singole attività e umanoidi progettati per svolgere mansioni diverse.

Tra i progetti più avanzati c’è 1X NEO, sviluppato da 1X Technologies proprio per l’ambiente domestico. Il robot è caratterizzato da un design più morbido rispetto all’immaginario tradizionale degli automi industriali e può occuparsi di diverse attività, dal riordino alla preparazione del caffè, fino al caricamento della lavastoviglie. Il debutto negli Stati Uniti dovrebbe avvenire inizialmente in quantità limitate, con una successiva espansione internazionale. Il prezzo indicato è di circa 20.000 dollari, oppure tramite un abbonamento mensile.

Sul fronte dei grandi produttori c’è poi TeslaOptimus, per il quale Elon Musk ha indicato l’obiettivo di arrivare alla produzione destinata ai consumatori tra il 2027 e il 2028. Anche Figure, con Figure 03, e Unitree, con Unitree G1, stanno sviluppando macchine in grado di operare in ambienti complessi e interagire con oggetti delicati presenti normalmente in una casa.

Questi robot, almeno inizialmente, potrebbero però avere bisogno di una supervisione umana. Nei casi in cui una macchina non riesca a gestire una situazione non prevista, un operatore potrebbe intervenire da remoto per guidarla nello svolgimento del compito. È un passaggio importante perché indica che l’arrivo dei robot domestici non coinciderà necessariamente con una loro autonomia completa.

Nel frattempo, sono i robot specializzati a rappresentare la parte più concreta della trasformazione. Sistemi composti da più unità possono collaborare nelle pulizie, condividendo le informazioni sulla casa per distribuire aspirazione e lavaggio. Altri dispositivi, più piccoli, possono invece occuparsi della sorveglianza degli ambienti o offrire funzioni di compagnia e assistenza.

La robotizzazione sta coinvolgendo anche gli elettrodomestici tradizionali. Forni, cucine e frigoriferi possono integrare sistemi di intelligenza artificiale per gestire informazioni utili nella vita quotidiana, come le scadenze degli alimenti o le ricette da preparare utilizzando ciò che è già disponibile.

La casa del futuro, quindi, probabilmente non sarà popolata da una sola macchina capace di fare tutto. Sarà piuttosto un ambiente nel quale diversi dispositivi, ognuno con capacità differenti, collaboreranno per automatizzare una parte crescente delle attività quotidiane.