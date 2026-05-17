Quello che doveva essere un semplice video ironico tra colleghi si è trasformato in una scena surreale ripresa dalle telecamere di sicurezza. In Thailandia, un uomo ha accidentalmente sfondato il controsoffitto dell’ufficio mentre cercava di registrare un contenuto social improvvisato. Le immagini dell’incidente hanno rapidamente attirato l’attenzione soprattutto per la reazione dei colleghi presenti nella stanza.

L’episodio è avvenuto nella provincia di Samut Sakhon, all’interno di un negozio specializzato in accessori per auto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il video mostra i momenti di stupore e imbarazzo prima che la situazione tornasse sotto controllo.

Il video girato per scherzo finisce male

Secondo quanto raccontato dai colleghi, il dipendente, soprannominato “Game”, voleva semplicemente creare un contenuto divertente da condividere. L’idea era quella di riprendersi mentre usciva dal soffitto dell’ufficio, simulando una scena comica. Qualcosa, però, è andato storto quasi subito.

Durante la registrazione, una delle gambe dell’uomo è improvvisamente comparsa attraverso i pannelli del controsoffitto. Nel filmato delle telecamere interne si vede chiaramente il soffitto rompersi sotto il peso del dipendente, mentre pezzi di materiale precipitano nella stanza insieme alla sua gamba rimasta sospesa nel vuoto. La scena ha chiaramente colto di sorpresa i colleghi, che si sono subito alzati per cercare di aiutarlo.

I colleghi intervengono per evitare la caduta

Nei secondi successivi all’incidente si vede una donna dell’ufficio avvicinarsi verso il piede penzolante del dipendente rimasto bloccato, in modo da provare a tenergli la gamba ed evitare che potesse precipitare completamente nella stanza.

Nel frattempo, dall’interno del controsoffitto, l’uomo è riuscito lentamente a farsi forza e a risalire senza cadere. Secondo le testimonianze raccolte dopo l’accaduto, il dipendente non avrebbe riportato ferite nonostante il cedimento improvviso della struttura. La situazione si è quindi risolta con un grande spavento e qualche risata nervosa tra i presenti.

Un collega identificato come “Mote” ha spiegato che tutto era nato come un semplice sketch da registrare per divertimento e che nessuno si aspettava un incidente del genere.

Il filmato delle telecamere diventa virale

Il video è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’ufficio. Le immagini mostrano l’esatto momento in cui il pannello cede e la reazione dei dipendenti presenti nella stanza, intenti a lavorare seduti alle proprie scrivanie… E tornano subito alla mente altri episodi diventati virali legati a misteriose scoperte nascoste nei soffitti.

Il controsoffitto riparato con del nastro adesivo

Dopo l’incidente, i dipendenti del negozio Black Auto Tech si sono occupati personalmente di sistemare il danno provocato al soffitto. Secondo quanto riportato dai media locali, i pannelli rotti sarebbero stati temporaneamente riparati utilizzando del semplice nastro adesivo: una soluzione improvvisata ma sufficiente per mettere in sicurezza l’area in attesa di un intervento più definitivo.