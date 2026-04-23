Direttore d'orchestra fa volare violino da un milione di dollari

Disastro sfiorato durante un concerto della Sinfonia Lahti in Finlandia: mentre la solista Elina Vahala stava eseguendo il finale, il direttore d’orchestra Matthew Halls, evidentemente trascinato dall’entusiasmo, ha involontariamente colpito il suo violino con la mano, facendolo volare via dalle mani della musicista e cadere a terra.

Fortunatamente, Elina ha mostrato grandissimi riflessi e in una frazione di secondo è riuscita a mettere il piede sotto il violino in caduta, attutendo l’impatto e prevenendo danni che avrebbero potuto essere catastrofici.

Un violino da un milione di euro

Lo strumento è infatti un raro violino realizzato dal maestro italiano Giovanni Battista Guadagnini nel XVIII secolo, con un valore stimato di quasi un milione di euro.

Il concerto è stato brevemente interrotto per consentire al violino di essere controllato e riaccordato, prima della ripresa dell’esecuzione. Nonostante sembrasse intatto, Elina ha poi affermato che il suono era leggermente cambiato.

Lo strumento è stato così inviato a Jarkko Niemi, un liutaio specializzato che ha confermato che il danno era di lieve entità e consisteva in una saldatura allentata, peraltro in una zona che aveva subito già un danno simile.

Il liutaio ha affermato che le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori, sottolineando che cadute di questo tipo possono facilmente causare crepe o addirittura rompere il manico di un violino.

Elina e il violino, un rapporto speciale

“È stato un riflesso incredibile quello di aver messo il piede in mezzo – ha dichiarato Elina – Questo violino è per me molto più di un semplice strumento o di un oggetto di valore: in tutti questi anni ho adattato il mio stile di esecuzione a lui ed è ormai una parte di me”.

Dal canto suo, il direttore d’orchestra Halls si è scusato per l’incidente, mentre l’orchestra ha espresso il proprio sostegno alla solista, che ha comunque dichiarato di non nutrire alcun rancore e di sperare di poter continuare a esibirsi con il suo strumento restaurato nei prossimi concerti.

Video tratto da: IPA / KameraOne