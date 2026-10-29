Disastro all'aeroporto: aereo colpisce camion con l'ala

Manovra assolutamente maldestra all’aeroporto di Toronto: un Boeing 737 MAX 8, fortunatamente al momento privo di equipaggio e passeggeri, stava per essere spostato dal piazzale di sosta quando nella ‘retromarcia’ ha colpito con l’ala un camion del catering che s’era appena parcheggiato nelle vicinanze.

L’area è stata isolata per alcune ore e, dopo l’intervento dei mezzi di soccorso, l’aereo è stato portato in un capannone per la riparazione dell’ala. Stesso destino per il camion dopo lo scarico delle casse del catering.

L’aeromobile, immatricolato come C-FRYV, era atterrato a Toronto circa due ore prima, dopo aver completato il volo WS2221 proveniente dall’aeroporto internazionale Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, di Puerto Vallarta in Messico.

Video tratto da: IPA / KameraOne